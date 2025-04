Come le toniche premium Fever-Tree vogliono diventare bibite pop

Non più solo mixer per alcolici ma bibite da bere in purezza: questa l'idea di Fever-Tree per le sue nuove lattine.

L’edizione 2025 di Tuttofood, tra le più importanti fiere del settore alimentare, è alle porte -si svolgerà a Fiera Milano dal 5 all’8 maggio- e i produttori stanno affilando le armi del marketing per presentare le loro novità.

Tra queste ci sarà Fever-Tree, marchio di mixer premium che nel 2005 ha rivoluzionato la scena della miscelazione con la sua acqua tonica, ormai divenuta uno degli standard qualitativi del settore, che per l’occasione presenterà la sua nuova linea di lattine.

Le nuove lattine di Fever-Tree

Non si tratta di nuovi prodotti, ma di un packaging alternativo per tre delle referenze più celebri dell’azienda, Mediterranean Tonic Water, Ginger Beer e Pink Grapefruit Soda, che saranno ora disponibili in lattina da 250 cl: un cambiamento non trascurabile, che va a inserire questi tre prodotti anche nella fascia dei soft drink, proponendole quindi come bibite da bere in purezza, senza gin, vodka o tequila che li trasformerebbero nei classici Gin Tonica, Moscow Mule o Paloma, andando incontro anche alle nuove tendenze che vedono sempre maggior interesse intorno al movimento low/no alcool.

Lo conferma lo stesso Filippo Colombo, Country Manager di Fever-Tree Italia: “negli ultimi anni stiamo assistendo a un cambiamento nelle abitudini di consumo, soprattutto tra i più giovani, sempre più attenti a uno stile di vita equilibrato. Tendenze come il Dry January o la No/Lo Bolo (la prima fiera dedicata al mondo degli analcolici) lo dimostrano chiaramente. Con il nuovo formato in lattina vogliamo offrire un’alternativa di qualità, pensata per i momenti senza alcol”.

Nuove abitudini di consumo, ma stesse ricette: la Mediterranean Tonic Water caratterizzata dagli oli essenziali di timo-limone e rosmarino, la decisa nota piccante di tre varietà di zenzero (Costa d’Avorio, India e Nigeria) nella Ginger Beer, e la Grapefruit Soda, leggermente floreale e intensamente agrumata.

Le nuove lattine di Fever-Tree saranno disponibili a partire da metà aprile nei punti vendita Esselunga, Carrefour e Despar, a un prezzo consigliato di 1 euro e 49 centesimi.