Come l’Ozempic sta davvero cambiando il settore alimentare

A fronte dell’ascesa dei farmaci GLP-1, molti operatori nel settore alimentare hanno immediatamente realizzato che non si trattasse di una moda passeggera legata alle diete delle celebrità ma di una vera e propria trasformazione strutturale profonda, affrettandosi a fare previsioni e pronostici su come questi cambiamenti potessero rivoluzionare l’industria.

Ora il tempo delle congetture è finito, e con i primi dati disponibili possiamo avere un’idea più chiara del mondo del food ai tempi dell’Ozempic: una situazione che non potrà che evolversi ancora più rapidamente, grazie soprattutto ad una maggiore copertura assicurativa di questi farmaci (si vedano gli Stati Uniti), e all’introduzione di versioni orali che ne facilitano un uso quotidiano rispetto alle iniezioni.

Meno quantità più qualità?

I primi dati disponibili evidenziano un impatto economico concreto sulle abitudini di consumo: entro i primi sei mesi dall’inizio della terapia infatti, gli utilizzatori di farmaci GLP-1 riducono mediamente la spesa per la spesa alimentare del 6% e quella nei ristoranti, compresi i fast food, dell’8%. Un aspetto di particolare rilievo segnalato dalle ricerche è che tali cambiamenti comportamentali tendono a persistere anche dopo la sospensione del trattamento, suggerendo un ripristino delle abitudini alimentari a lungo termine piuttosto che una mera soppressione temporanea dell’appetito.

Contrariamente a quanto si potrebbe pensare, la riduzione dell’appetito non si traduce in un minor interesse verso il cibo in generale, ma in una maggiore selettività. Con meno occasioni di consumo durante il giorno, ogni singolo pasto assume un valore superiore, spingendo i consumatori a essere più intenzionali e a privilegiare alimenti che offrano sazietà, energia e soddisfazione senza causare malessere fisico. Questo scenario sta riducendo i momenti di acquisto impulsivo, elevando al contempo le aspettative qualitative per ogni boccone.

Per ora la risposta dell’industria a questo cambiamento si è concentrata massicciamente sulle proteine, che ora appaiono ovunque, dai pasti pronti alle bevande arricchite. Questa tendenza è alimentata da tre fattori convergenti: il cambiamento del comportamento dei consumatori indotto dai farmaci, la reazione commerciale dei marchi e le nuove linee guida dietetiche federali statunitensi che raccomandano di dare priorità alle proteine riducendo carboidrati raffinati e cibi ultra-processati. Gli esperti notano però il rischio di un “affaticamento da proteine” se i prodotti sacrificano il gusto o la digeribilità solo per massimizzare il contenuto proteico.

Le proiezioni a lungo termine indicano che l’influenza di questi farmaci è destinata a crescere ulteriormente. Un recente rapporto indica che gli utilizzatori di farmaci GLP-1 potrebbero rappresentare il 35% delle vendite totali di alimenti e bevande entro il 2030. Per i leader del settore, la sfida non consiste necessariamente nel vedere il mercato rimpicciolirsi, ma nel ripensare la propria offerta per adattarsi a momenti di consumo più consapevoli, ponendo l’accento sulla flessibilità delle porzioni, sull’efficienza nutrizionale e sulla digestione e, soprattutto sulla qualità percepita.