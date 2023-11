Come mangiare i noodles in modo corretto? La domanda che sta dividendo il web

di Manuela Chimera 8 Novembre 2023

Ogni tanto il web ha bisogno di qualche domanda esistenziale sulla vita, l’universo e tutto quanto da porsi, in modo da ingannare il tempo. In questo caso, però, dubito che la risposta possa essere 42. Al momento il web si è scisso in diverse fazioni, tutte convinte di avere l’unica, vera verità assoluta sul metodo corretto per mangiare i noodles in due minuti. Che è una cosa fondamentale da sapere, assolutamente, tanto quanto capire se quel vestito sia blu e nero o bianco e oro.

La disamina su come mangiare i noodles spacca il web

Tutto è iniziato in maniera abbastanza innocente quando su TikTok l’utente @abbey_ohagan ha postato un video come tanti altri, dove spiegava come preparare i noodules in due minuti. Nel video Abbey ha rivelato che semplicemente segue le istruzioni presenti sulla confezione.

Mette a bollire l’acqua nel bollitore, versa nel contenitore l’acqua calda, aggiunge i condimenti, copre il tutto e lascia cuocere e marinare. Alla fine del video, però, Abbey aggiunge che c’è una cosa che non riesce a capire. Molte persone, infatti, una volta fatti cuocere i noodles, aprono il barattolo e buttano via tutta l’acqua.

Per lei questo è un comportamento da psicopatici borderline: l’acqua, infatti, per lei è la parte migliore. Ha poi aggiunto che ci sono persone che aggiungono il condimento solo dopo aver scolato l’acqua, perdendosi dunque tutto quel delizioso brodo.

Un video apparentemente innocente che però ha scatenato le tifoserie del web. Al momento il video ha superato le 230mila visualizzazioni, con più di 300 commenti in cui tutti si sentivano in dovere di spiegare al mondo il metodo da loro usato per preparare i noodles precotti. Che se non lo sapevamo, giuro, non ci dormivamo più la notte.

I fautori dello “scolare l’acqua”, hanno così giustificato il loro metodo:

“Scola l’acqua e poi aggiungi i condimenti, il sapore sarà più intenso e meno annacquato”

“Chi vuole mangiare delle tagliatelle mollicce?”

“Non voglio bere una zuppa, voglio mangiare dei noodles. Dunque questo è l’unico modo per mangiarli”

A questo punto, però, è intervenuta la fazione pro brodo, quella di cui fa anche parte Abbey, la quale ha ribattuto punto su punto:

“Il brodo è la parte migliore, mangio i noodles solo per quello”

“Chi osa scolare il brodo?”

“Scolare l’acqua è illegale”

“Il brodo è migliore delle tagliatelle”

Ok, è lampante che questi ultimi non abbiano mai assaggiato un vero brodo. Comunque sia, in tutto ciò, c’è anche stata una fazione moderata, che ha suggerito un metodo che era una vita di mezzo: “Aggiungi metà del condimento, poi scoli metà del brdo e aggiungi infine il resto del condimento”.

Il tutto con praticanti dei noodles istantanei di diverse sfumature e livelli: c’è chi taglia la testa al toro e li mangia del tutto asciutti, chi aggiunge al condimento di base mezza tazza di verdure miste, chi carica con della salsa di soia e chi aggiunge il formaggio.

Che poi l’unica vera risposta sarebbe “Mangiateli come ti pare”.

Ecco il video di TikTok che ha scatenato la diatriba: