Com’è Matre a Saluzzo, la prima panetteria del super-pizzaiolo Massimiliano Prete

Il lievitista patron di Sestogusto ha inaugurato Matre, bakery che vuole essere la prima di tante altre. Ambiente muscolarmente anni '70 e buoni pani sono il nuovo format Massimiliano Prete.

Ha aperto da pochi giorni a Saluzzo Matre, il nuovo laboratorio del pane firmato Massimiliano Prete. Il lievitista di Sestogusto, titolare di Sestogusto Torino e Sestogusto Sevilla, inaugura lo spazio di 35 mq in via Spielberg 29, nel centro storico della città, dedicato al lievito madre, al pane da grani biologici, focacce, pizza alla pala e dolci da forno.

Matre è concepito come naturale estensione del lavoro di ricerca del laboratorio Prete Lab: i 35 mq sono stati progettati dagli architetti Valentina Pelizzetti e Marco Gini, utilizzando legno, arancione e bianco per accogliere i vari prodotti, tra cui pani da grani biologici e antichi. L’esperienza è completata da una piccola bottega di eccellenze enogastronomiche selezionate, in linea con la filosofia già adottata nelle pizzerie Sestogusto.

Il nuovo Matre a Saluzzo: un luogo dedicato all’arte bianca

Massimiliano Prete ha condiviso la filosofia dietro il nome e il progetto: “In latino matre significa madre, ovvero l’origine di tutto. Per noi l’ingrediente da cui tutto parte è il lievito madre. È l’anima del nostro lavoro, una materia prima viva, che ci consente di ottenere prodotti unici dal punto di vista organolettico. Matre sarà un vero e proprio showroom del nostro laboratorio”. Il lievitista piemontese ha anche sottolineato l’importanza della location: “Il primo punto non potevo non inaugurarlo a Saluzzo, che è e rimarrà sempre il mio punto di partenza. Da cui spiccare il volo verso nuove destinazioni. Sono felice di annunciare che in questo progetto sarò affiancato anche da alcuni miei amici, in questo caso veri e propri compagni di viaggio”.

Matre sarà aperto dalle 07:30 alle 15:30, e il protagonista indiscusso dell’offerta è il pane, preparato esclusivamente con grani biologici e presentato in infinite interpretazioni, con prezzi che partono dai 7 euro al chilo per il pane quotidiano. Le varietà includono il miscuglio evolutivo coltivato nei campi di Massimiliano Prete tra Savigliano e Saluzzo, il grano duro fornito dal mugnaio siciliano Filippo Drago e le farine de Il Mulino Sobrino di La Morra. L’assortimento prevede millesemi, multicereali, integrale, tipo 2, cioccolato, i grani duri autoctoni siciliani Perciasacchi e Tumminia, e il formato Santa Cristina da 3 kg, che può essere acquistato anche a fette.

Per chi predilige il dolce, ci sarà spazio per plumcake, torte da forno come sbrisolona, torta di nocciole e Linzer, biscotti, cookies e brioche, mentre l’offerta salata comprende la focaccia in diverse tipologie (barese, cipolle, olive, pomodori) e varianti settimanali (come multicereali e mais-semi di girasole), oltre alla pizza alla pala nelle versioni bianca, rossa e margherita. In continuità con le sedi di Sestogusto a Torino e Siviglia, Matre ospita uno spazio bottega per la vendita di eccellenze gastronomiche selezionate con cui Massimiliano Prete ha scelto di collaborare.

Tra i prodotti offerti vi sono la birra di focaccia, realizzata con il surplus di focaccia di Prete da parte di Bbm Birra e Bevande Magiche di Carrù, il pomodoro di collina Lampadina dell’azienda agricola Dama di Castellamare di Stabia, le acciughe all’olio di oliva del Mar Cantabrico Ortiz, i capperi di Pantelleria sotto sale e le loro foglie sott’olio de La Nicchia, le olive taggiasche denocciolate del Frantoio Venturino Bartolomeo di Diano San Pietro, l’olio extravergine d’oliva tardo autunno di Coppini Arte Olearia, il sale marino islandese in fiocchi di Saltverk, il sale Maldon e le briciole di tonno di Colimena.

Con Matre, Massimiliano Prete vuole aprire un nuovo capitolo del suo percorso da lievitista, scegliendo consapevolmente di ripartire da Saluzzo, la città dove tutto è cominciato e dove ha preso forma la sua ricerca su farine, grani antichi e lievito madre nel laboratorio Prete Lab.