Come mi vuoi con Nocciole Italiane di Socado: richiamo per rischio allergeni

di Manuela 21 Aprile 2022

È stato pubblicato un nuovo richiamo sul sito Salute.gov: è stato ritirato dal commercio un lotto della crema Come mi vuoi con Nocciole Italiane di Socado a causa di un rischio allergeni. Sul sito la data di pubblicazione dell’allerta è quella del 21 aprile 2022, mentre sull’avviso di richiamo vero e proprio la data effettiva dei controlli è quella del 20 aprile 2022.

La denominazione di vendita esatta del prodotto interessato dal richiamo è Come mi vuoi “nuts emotion” con Nocciole Italiane, mentre il marchio del prodotto è Socado. Sull’avviso non è riportato il marchio di identificazione dello stabilimento o del produttore, mentre sia il nome o ragione sociale dell’OSA a nome del quale il prodotto è commercializzato, sia il nome del produttore è Socado S.r.l., con sede dello stabilimento in via Spagna 20 a Villafranca di Verona (VR).

Il numero del lotto di produzione coinvolto nel richiamo è L22P013653, quello con data di scadenza o termine minimo di conservazione del 24 agosto 2023 e unità di vendita rappresentata dal vasetto da 330 grammi.

Il motivo del richiamo è un rischio allergeni, cioè la possibile presenza dell’allergene arachide non dichiarato in etichetta. Nelle avvertenze si avvisano le persone allergiche alle arachidi di non mangiare il numero di lotto sopra indicato del prodotto in questione, bensì di restituirlo presso il punto vendita di acquisto.

Viene altresì specificato che il prodotto in questione non presenta nessun rischio per chi non è allergico alle arachidi.