Come promesso, Eleonora di Masterchef arriva nei circoli Arci

Uomo avvisato mezzo salvato, insomma. La promessa, se così vogliamo definirla, era arrivata appena una manciata di mesi fa: “Mi sto informando su come funzionano i circoli Arci”, aveva spiegato Eleonora Riso, ancora fresca dell’alloro di MasterChef. “Quella sarebbe la cosa che mi piace”. Detto fatto.

In una nuova intervista rilasciata al Corriere della Sera la nostra protagonista torna a parlare della sua personalissima direzione di cucina, tra punti reiterati, conferme e colpi di scena. Saranno quattro in tutto gli appuntamenti da segnare a calendario, dal 5 al 14 dicembre, nei circoli a San Casciano, Fiesole, Le Sieci e Peretola, a cura di Arci Firenze. Ma di che si tratta?

Gli appuntamenti con Eleonora

Il nome dell’iniziativa è già tutto un programma – “Sapori in Circolo”. L’idea è quella di raccogliere quell’eredità dei circoli Arci che tanto le era piaciuta durante l’esperienza sotto il tridente Barbieri – Locatelli – Cannavacciuolo e farla propria. Che d’altronde, si sa: la nostra è sempre stata un po’ battitore libero, un po’ trequartista con il dieci sulla schiena o, come lei stessa si è presentata, “un po’ schizzatella”. Gli spazi “canonici”, per così dire, mal si addicono.

“Sapori in Circolo” sarà dunque un’iniziativa composta da quattro appuntamenti dove Eleonora sarà affiancata allo chef siriano Samir Shakkour: durante le serate ci saranno masterclass (ma senza Pressure Test, non preoccupatevi) che permetteranno ai presenti la possibilità di cucinare in brigata a fianco della vincitrice di MasterChef 13, oltre ad aperitivi ed eventi culturali.

La misura, dicevamo, è quella che piace tanto alla nostra. “È questo uno dei tanti progetti che ho il piacere di portare avanti e che vanno nel segno della mia personalità composita” ha spiegato al Corriere. “Non ho mai fatto nella mia vita una sola cosa e questa nuova sfida mi dà la possibilità di condividere esperienze e conoscere persone”. Ma una domanda sorge spontanea: ma un ristorante?

No grazie. “Anche per questa mia natura non ho pensato fosse congeniale per me aprire un ristorante dopo la vittoria di Masterchef”. E poi, spiega, c’è naturalmente la questione di gestione e dei costi. Ma largo alle norme operative: per i quattro appuntamenti saranno disponibili 15 posti per le masterclass e 60 per gli aperitivi, con prenotazione obbligatoria al numero whatsApp dedicato +393534616529.