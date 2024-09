Cinque (più uno) ex concorrenti di Masterchef che vale la pena seguire su Instagram

Lo avevamo già capito da un po’, che Masterchef ci avrebbe regalato un esercito di content creator, più che di chef in erba. Bastava capire la maggior parte delle personalità che passano di lì, d’altra parte, che spesso tra un lavoro ai fornelli e una vita davanti alle telecamere (televisive o social che siano) preferiscono la seconda. Non che si possano biasimare, in effetti. La vita dei lustrini rilanciati dalle luci della ribalta sembra essere molto più attrattiva di quella in cui a fare da illuminazione sono le luci del forno. Il fatto però è che non è detto che chi è bravo in cucina sia poi bravo anche sui social. Una cosa è spadellare e inventare ricette con gli ingredienti della Mistery Box di turno, un’altra è mettersi lì, telefono alla mano, e costruire dei contenuti validi e convincenti.

Così, anno dopo anno, è un pullulare di ricette casalinghe, come se su Instagram non ce ne fossero già abbastanza. Tranne in qualche caso più fortunato. Ecco quali, secondo il nostro modesto parere (e rigorosamente in classifica, dal migliore al meno peggio).

Niccolò Califano, Masterchef 13

Che Niccolò avesse del potenziale, lo si era capito già durante l’ultima edizione di Masterchef Italia (e non solo come rubacuori). Una volta uscito dalla cucina più televisiva d’Italia, il timido e ipocondriaco medico ha svelato tutte le sue capacità, e si è definitivamente lanciato in una carriera da content creator e aspirante show man che sembra tutt’altro che banale. L’ironia è la sua cifra, e i suoi video in effetti erano divertenti già prima del suo avvento tra gli aspiranti Masterchef d’Italia. Le aziende sembrano apprezzare, e fanno bene (anche se la sua professione medica, in origine, aveva dato adito a qualche questione deontologica): la differenza tra un semplice influencer è un content creator è proprio quella, là dove l’influencer mostra semplicemente il prodotto, mentre il content creator lo mette al centro di una gag. Il risultato, a oggi, sono 375mila followers. Tra cui noi.

Antonio Lorenzon, Masterchef 9

Passato alla storia del programma per la proposta di matrimonio in finale, Antonio Lorenzon ha un feed di Instagram che, oggettivamente, fa venire una certa fame ai suoi 366mila followers. Merito di ricette semplici, facili da replicare a casa, e golose. Tanta pasta, qualche dolce, tutti piazzati lì in primo piano per creare curiosità. Funziona, anche perché le sue video ricette hanno una qualità del girato più alta della media.

Irene Volpe, Masterchef 10

Anche Irene, con i suoi capelli arcobaleno e la sua timida positività, in fondo ci era stata simpatica fin da subito. Lo stesso atteggiamento l’ha portata a un discreto successo, dentro e fuori dai social (dove ha 225K followers). Ha scritto un libro con Slow Food Editore (mica pizza e fichi) e si è ritagliata un nome e un seguito legato alla cucina veg, che è certamente una nicchia in ascesa. Condita con esperienze culinarie top, come lo stage al Geranium di Copenaghen.

Valerio Braschi, Masterchef 6

In termini di carriera gastronomica, Valerio Braschi è in effetti l’unico Masterchef d’Italia degno di questo nome. L’unico ad aver realizzato quel sogno che più o meno tutti dicono di avere, ovvero arrivare a guidare un ristorante di successo. Lo ha fatto con qualche provocazione qua e là, ma con una buona dose di creatività e capacità. Anche solo per quello, merita di essere seguito sui social, soprattutto ora che sta per svelare ai suoi 256.000 follower le novità relative al suo nuovo ristorante milanese.

Erica Liverani, Masterchef 5

In un mondo social stra pieno di ricette complicate ed elaborate per far bella figura con gli ospiti, la vincitrice di Masterchef Italia 5 (ne è passata di acqua sotto i ponti da allora) ha scelto la chiave della familiarità: ai 261K followers del suo “Erica amore e fantasia” racconta di biscotti, conserve e ricette della nonna.

Federico Chimirri, Masterchef 11

Scusate scusate scusate qualcuno sa dirci chi cavolo è Federico Chimirri di Masterchef 11 e perché ancora non lo stavo seguendo su Instagram?