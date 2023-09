Come scroccare un panino al McDonald’s? Chiedetelo a questi TikToker

di Manuela Chimera 27 Settembre 2023

Per la serie Rieducational Channel, va ora in onda su TikTok la mini guida “Come scroccare un panino al McDonald’s”. Sarà seguita a breve, temiamo, dalla mini guida “Come denunciare per truffa TikToker che postano online video di reati”. Su TikTok sta spopolando il video postato sulla pagina Video scandalosi dove si vedono due persone ingannare i dipendenti di un McDonald’s fingendosi ispettori dell’Asl.

Chissà se McDonald’s denuncerà e perseguirà i due furbetti?

Dunque, tutto inizia quando questi due furboni decidono di ideare un sistema per scroccare dei panini da McDonald’s. Praticamente si sono vestiti da ispettori dell’ASL, quindi con camici bianchi e mascherine che CSI scansati e sono entrati da McDonald’s.

Qui hanno detto ai dipendenti di turno che stavano facendo delle ispezioni a campione a causa dei recenti problemi connessi all’importazione di carne di bovino e di pollo. Ovviamente i dipendenti sono cascati dalle nuvole: non solo nessuno gli aveva accennato a una possibile ispezione (il che ci sta in quanto, in teoria, spesso sono a sorpresa), ma non sapevano neanche nulla di questo problemi relativi all’importazione di carne. Per forza di cose: era un’invenzione bella e buona dei due furbetti.

Così, apparentemente senza mostrare alcun tesserino o ordinanza, i sue si sono fatti consegnare due panini. Uno dei dipendenti gli chiede se gli avrebbero lasciato qualcosa per indicare che l’ispezione era avvenuta, ma ovviamente i due gli rispondono che riceveranno direttamente i risultati. Altra cosa assai improbabile: quando viene fatta un’ispezione, di solito c’è sempre un verbale che viene rilasciato.

Comunque sia i due escono indisturbati dal locale, si allontanano e fieramente si mettono a mangiare i due panini.

Qualcuno ha provato ad analizzare la scena e pare che il video possa essere stato girato in un McDonald’s di Torino, mentre la via in cui i due si sarebbero filmati potrebbe essere via Carlo Allioni. In alcuni Commenti sui social, qualche utente avrebbe anche riconosciuto la sede: potrebbe essere il McDonald’s di via Livorno.

L’utenza, come al solito, si è spaccata. Tralasciando chi si sbellica dalle risate per il gesto andato a buon fine (che Arsenio Lupin scansati, cioè, qui si rischia di finire in galera per ben due panini da 1 euro ciascuno, roba grossa!), ecco che c’è chi non è convinto dell’originalità della cosa. O meglio: si sospetta che possa essere tutta una messinscena ben congeniata.

In effetti, qualche dubbio ti viene. Possibile che i dipendenti non abbiano chiesto di vedere un tesserino di riconoscimento? Che i due fossero in possesso di una carta psichica funzionante? Se non sapete cosa sia, male male: urge rewatch del Doctor Who.

Cioè, due si presentano spacciandosi per ispettori dell’Asl e tu li fai entrare, consegni loro tutto quello che ti chiedono senza vedere un tesserino, un’ordinanza, senza che ti sia rilasciato un verbale? Ma alzare la cornetta e telefonare all’Asl per chiedere se quelli fossero davvero ispettori dell’Asl?

Ma c’è un altro problema da considerare. Se saltasse fuori che questa non è una storia concordata per fare pubblicità o per fare qualche visualizzazione facile su TikTok, ecco che i due rischiano guai giudiziari non da poco. Forse i due buontemponi non sapevano che gli ispettori dell’Asl, durante l’espletamento del loro servizio, sono considerati ufficiali di polizia giudiziaria.

E chi si finge un pubblico ufficiale, traendo però vantaggio da ciò (quindi non solo spacciandosi a parole per un pubblico ufficiale, ma anche compiendo azioni che gli portano un guadagno a scapito di altri), compie il reato di usurpazione di funzioni pubbliche, reato penale punito con la reclusione fino a due anni.

Considerando che per la Polizia Postale non è difficile risalire all’identità degli autori del video e che costoro si vedono chiaramente in faccia alla fine del video, forse non starei tanto a gongolare per aver risparmiato quei due euro di panini a fronte delle spese dell’avvocato e al rischio di finire in galera in cui i due furbacchioni potrebbero incorrere.

