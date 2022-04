COMICON 2022, c’è l’area PizzaCon by Garage Pizza e Dissapore

di Dissapore 21 Aprile 2022

Torna il festival del fumetto e della cultura pop: alla Mostra d’Oltremare di Napoli dal 22 al 25 aprile c’è COMICON 2022, con grandi novità dopo due anni di stop forzato causa pandemia. E tra queste novità, l’area PizzaCon a cura di Garage Pizza e Dissapore.

Cosa c’è di più pop della pizza? E cosa c’è di più pizza di Napoli? Allora questa prima edizione è una sorta di numero zero che si prefigge lo scopo di diventare, nel corso delle edizioni, l’argomento più trasversale della manifestazione, in grado di catturare e unire le diverse anime del festival.

L’essenza di PizzaCon si divide tra due categorie:

La parte culturale, ovvero una serie di appuntamenti sotto il cappello “PizzaCon presenta” che spazieranno tra diversi argomenti e che troverete in giro per la fiera.

La vendita della pizza, ma diversa dal solito, a cura delle migliori pizzerie di Napoli e dintorni.

Vediamo entrambi i programmi nel dettaglio.

Gli eventi di PizzaCon

Ecco il programma di eventi a cura di PizzaCon (il calendario completo invece è disponibile sul sito ufficiale del Comicon, così come la possibilità di acquistare i biglietti).

VENERDÌ 22 APRILE

Sala Hiroba, dalle 15 alle 16 – PizzaCon presenta: pizza e cibo italiano nella cultura giapponese.

Il cibo italiano e la sua influenza negli anime e nei manga ma anche nella vita quotidiana. Come mangiano i giapponesi, e come si approcciano al cibo del Belpaese?

Con Anime Click, Antonio Fucito (Garage Pizza).

Sala Italia, dalle 16 alle 17 – PizzaCon presenta: Porzio e Lioniello, tra Instagram a TikTok.

La pizza genera gioia e felicità a partire dalla sola vista, e per questo rappresenta uno degli “oggetti” più presenti sui Social Network. Dalle foto ai video, passando per veri e propri “personaggi” che grazie alla comunicazione hanno saputo reinventare la ruota e attirare tanti avidi pizza-gourmand nelle proprie pizzerie. Ne parliamo assieme a due pizzaioli molto amati e apprezzati su Instagram e TikTok!

Con Errico Porzio (Pizzeria Porzio), Salvatore Lioniello (Pizzeria Da Lioniello), Antonio Fucito (Garage Pizza).

SABATO 23 APRILE

Sala Mordor, dalle 16:30 alle 17:30 – PizzaCon presenta: pizza, gioco e contea Hobbit.

Pizza, gioco e mondo del fantastico! Cosa unisce una contea Hobbit, un tavolo da gioco di ruolo ed un cartone di pizza? Scopriamolo con tre esperti di questi tre mondi, uniti dal sottile filo rosso del cibo.

Con Nicolas Gentile, Nicola De Gobbis, Antonio Fucito (Garage Pizza).

Sala Italia, dalle 18 alle 19 – PizzaCon presenta: Sabato della Pizza.

Una tavolata bucolica mangiando una pizza tutti insieme per chiacchierare dei nostri manga preferiti insieme al pubblico, con una parentesi sui manga che trattano di cibo in modo specifico.

Con Domenico Guastafierro (cavernadiplatone), Antonio Di Napoli, Antonio Fucito (Garage Pizza).

DOMENICA 24 APRILE

Sala Italia, dalle 17 alle 18 – PizzaCon presenta: Alici come Prima, 9 anni di esperimenti sociali.

Incontro con Andrea di Alici Come Prima, 9 anni di format web che strizzano l’occhio alla televisione. Approfondiremo il modo in cui una semplice pagina social riesce a trovare fondi e maestranze per strutturare, realizzare e distribuire format di qualità. Ma anche cosa abbiamo imparato intervistando centinaia di persone differenti tra loro.

Con Andrea Rossi (Alici come Prima), Antonio Fucito (Garage Pizza).

LUNEDÌ 25 APRILE

Auditorium, dalle 11:00 alle 12:30 – PizzaCon presenta: Puok – The Orange Happiness.

Egidio Cerrone ci racconta della nascita di Puokemed, uno dei primi casi di influencer legati al cibo, col dietro le quinte e tutte le difficoltà che ha incontrato nel corso degli anni, fino a diventare un vero e proprio imprenditore sia nel campo del cibo, con Puok, che della comunicazione, con Fatelardo. E poi cosa rende PUOK speciale, cosa ispira Puok: i valori, la filosofia, il rapporto con i clienti, la cultura pop e il cinema.

Con Egidio Cerrone, Mario Donisi, Paolo Castaldo, Antonio Fucito (Garage Pizza).

Le pizzerie di PizzaCon

Ma naturalmente non si può solo parlare di pizza e dintorni: bisogna anche mangiare. Così PizzaCon ospita alcuni grandi nomi del mondo della pizza, per far conoscere i loro prodotti a tutti gli avventori della fiera napoletana. Vediamo nel dettaglio i menu e le informazioni delle pizzerie presenti al PizzaCon:

ANTICA PIZZERIA DA MICHELE

L’Antica Pizzeria Da Michele (ecco la scheda) sarà presente in fiera e venderà al pubblico la sua:

Pizza Margherita con fiordilatte di Agerola

con fiordilatte di Agerola Pizza Comicon con Fiordilatte di Agerola, cicoli, glassa di aceto balsamico.

PIZZERIA ERRICO PORZIO

La Pizzeria Errico Porzio (ecco la scheda), presente con due forni a legna e con:

Pizza Margherita a portafoglio con fiordilatte di Agerola

con fiordilatte di Agerola Pizza COMICON a portafoglio con parmigiana di melenzane frullata, fiordilatte di Agerola, chips di parmigiano.

PIZZERIA DA LIONIELLO

La Pizzeria da Lioniello (ecco la scheda), presente con due forni a legna e con:

Pizza a portafoglio Ritorno al Passato con ragù di pomodorini datterini e pecorino bagnolese

con ragù di pomodorini datterini e pecorino bagnolese Pizza COMICON a portafoglio con vellutata dì patate gialle dì Avezzano, spinaci saltati al burro, straccetti di manzo cotti a bassa temperatura, provola, all’uscita: spuma dì parmigiano, patate viola croccanti.

PIZZERIA DANIELE GOURMET

Daniele Gourmet Pizza & Grill (ecco la scheda), da Avellino, presente con:

Pizza Margherita con fiordilatte di Agerola, impasto realizzato con farina Tipo 2

con fiordilatte di Agerola, impasto realizzato con farina Tipo 2 Pizza COMICON: con fiordilatte di Agerola, olive nere champignon, prosciutto cotto, soppressata, riduzione di San Marzano. Realizzata con farina Tipo 2.

PIZZERIA IMPASTOVIVO

La Pizzeria ImpastoVivo (il profilo Instagram) sarà presente in fiera e proporrà due tipologie di pizza: