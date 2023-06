COMICON 2023 a Bergamo con PizzaCon, by Garage Pizza e Dissapore

Prosegue a Bergamo il Comicon 2023, dal 23 al 26 giugno. Noi ci saremo con il PizzaCon, l'area dedicata alla tonda (e non!) di ieri, oggi e domani.

di Chiara Cajelli 20 Giugno 2023

La XXIII edizione del COMICON proseguirà da Napoli a Bergamo dal 23 al 25 giugno. La città lombarda sarà insieme a Brescia “Capitale Italiana della Cultura 2023”, e darà voce a molte realtà tra cui il food. Food ovvero pizza: torna infatti l’area PizzaCon cura di Garage Pizza e Dissapore, in qualità di Media partner. Senza dimenticare sponsor quali Mecnosud e Forni Magliano, ma anche Solania, Emme distribuzione e Mulino Caputo.

Il PizzaCon fu già un successo a Napoli l’anno scorso, e ci si aspetta molto anche dall’inaugurazione dell’iniziativa duplicata a Fiera Bergamo. Sarà possibile assaggiare le ricette di 4 pizzerie, ciascuna con un menu all’insegna della pizza come elemento pop senza pari: Biga Milano, Fresco trattoria pizzeria, Marghe, La pizza popolare. In più, oltre a godersi l’acquolina, al PizzaCon della I edizione del COMICON Bergamo si potrà vivere il cibo anche come tema trasversale alle varie anime del Festival: tra incontri, show di “pizza art”, pizzaioli, autori, creator e altri format sia dal vivo sia tramite i social.

Le pizze del PizzaCon Bergamo

Tra videogames, comics e divertimento la fame al COMICON Bergamo si farà sentire molto in fretta: portatevi avanti e consultate i menu pizza proposti dalle 4 eccezionali realtà milanesi, tutte interpretazioni della Margherita e di una “Speciale COMICON”.

Marghe

Marghe porterà da Porta Romana al PizzaCon due versioni identitarie che parlano chiaro:

Pizza Margherita con passata di pomodoro San Marzano, fiordilatte di Agerola, Parmigiano Reggiano 30 mesi, basilico fresco, olio EVO biologico;

Pizza Speciale COMICON con passata di pomodorini del Piennolo del Vesuvio gialli, fiordilatte d’Agerola, salamino piccante di Secondigliano, fili di peperoncino, basilico fresco, olio EVO biologico

La pizza popolare

Anche la margherita e la Speciale di La pizza popolare viaggiano tra classico e note fuori spartito:

Pizza Margherita con pomodoro San Marzano, fiordilatte di Agerola, basilico fresco, olio EVO

Pizza Speciale COMICON con fiordilatte di Agerola, ricotta, pepe rosa e grattugiata di limone

Fresco trattoria pizzeria

Da Fresco ci si immergerà nelle calde braccia di Lazio e Campania:

Pizza Margherita con pomodoro, fiordilatte campano, grana DOP, pecorino romano DOP, basilico fresco e olio EVO

Pizza Speciale COMICON con base di ragù napoletano, fiordilatte e ciuffetti di ricotta

Biga Milano

Biga proporrà una speciale pizza appagante e particolarissima:

Pizza Margherita con pomodoro San Marzano, fiordilatte campano, basilico fresco, olio EVO

Pizza Speciale COMICON con crema di Patate viola, provola affumicata, prosciutto cotto alta qualità, pangrattato aromatizzato al provolone del Monaco e pepe

Per maggiori dettagli potete consultare il sito ufficiale della manifestazione: ci vediamo tutti a Bergamo dal 23 al 25 giugno, con un COMICON 2023 anche a tema pizza!