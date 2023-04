ComiCon 2023: le grandi pizzerie della Campania che dedicheranno una pizza all’evento

di Dissapore 26 Aprile 2023

La Mostra d’Oltremare di Napoli sta per alzare il sipario sul ComiCon 2023, e con esso sull’area organizzata alla pizza – PizzaCon – organizzata da Dissapore e Garage Pizza, per il secondo anno coinvolti nella selezione di pizzerie all’altezza della grande manifestazione dedicata al fumetto e al mondo pop.

Dunque, dal 28 aprile al 1 maggio, i visitatori del ComiCon potranno godere delle margherite al portafoglio e delle pizze speciali dedicate all’evento: 8 i grandi nomi partenopei tra i quali scegliere, che si sommano alle tante pizzerie (più di 50) coinvolte in tutta la Campania, attraverso topping in edizione limitata e sperimentazioni studiate per l’occasione. Provatele, che siate ospiti del ComiCon o semplicemente appassionati di pizza, nei prossimi giorni.

Le pizzerie che parteciperanno al ComiCon 2023

Di seguito tutte le pizzerie che a partire da oggi, 26 aprile, inseriranno tra le loro proposte una pizza dedicata al ComiCon 2023, in edizione limitata per almeno due settimane.

Napoli

50 Kalò (Napoli)

Bro. (Napoli)

Cantina del Gallo (Napoli)

Carmnella (Napoli)

Franco Gallifuoco Pizzeria (Napoli)

Fresco Stazione Napoli Centrale

Fresco Via Caracciolo (Napoli)

Fresco Via Cimarosa (Napoli)

Fresco Via Partenope (Napoli)

Gaetano Adamo Ristorante Pizzeria (Napoli)

Gino e Toto Sorbillo Lungomare (Napoli)

Gino e Toto Sorbillo Tribunali (Napoli)

ImpastoVivo Colli Aminei (Napoli)

ImpastoVivo Via Domenico Fontana (Napoli)

iQuintili (Napoli)

Pizzeria Ciro Pellone (Napoli)

Pizzeria del Purgatorio (Napoli)

Pizzeria Errico Porzio Lungomare (Napoli)

Pizzeria Errico Porzio Soccavo (Napoli)

Pizzeria Errico Porzio Vomero (Napoli)

Pizzeria Frattini (Napoli)

Pizzeria Oliva da Carla e Salvatore (Napoli)

Pizzeria Salvo (Napoli)

Provincia di Napoli

Anema & Pizza (Frattamaggiore, Napoli)

Casa Giglio Pizzeria (Acerra, Napoli)

Ciro Savarese (Arzano, Napoli)

Diametro 3.0 (Casoria, Napoli)

Fresco Pizzeria Trattoria (Pompei, Napoli)

Fronna d’Esta (Pomigliano d’Arco, Napoli)

PiGreco Pizzeria (Volla, Napoli)

Pizzeria ‘O Sarracin (Nola, Napoli)

Pizzeria da Nino Pannella (Acerra, Napoli)

Pizzeria I Vesuviani (Pomigliano d’Arco, Napoli)

Pizzeria Luigi Cippitelli (San Giuseppe, Napoli)

Pizzeria sociale ASSAGGIAMMM (Marano, Napoli)

Caserta

Decimo Scalo (Caserta)

I Masanielli – Francesco Martucci (Caserta)

La Bolla (Caserta)

Provincia di Caserta

Cambiamenti di Ciccio Vitiello (San Leucio, Caserta)

DeLuxe (Santa Maria a Vico, Caserta)

L’Antica Pizzeria da Michele (Aversa, Caserta)

La Contrada (Aversa, Caserta)

La Famiglia (Casapulla, Caserta)

La vita è Bella (Casal di Principe, Caserta)

Libro’s COOL (Aversa, Caserta)

Materia (Cellole, Caserta)

Pepe in Grani (Caiazzo, Caserta)

Salerno

L’Antica Pizzeria da Michele (Salerno)

Provincia di Salerno

I Borboni Pizzeria (Pontecagnano Faiano, Salerno)

La Pizza di Polichetti (Roccapiemonte, Slaerno)

L’Officina della Pizza (Sarno, Salerno)

Pizzeria ‘O Sarracin (Nocera Inferiore, Salerno)

Avellino

Daniele Gourmet (Avellino)

Il Testone (Avellino)

Si ringraziano i partner Mulino Caputo, Emme Distribuzione e Solania Pomodoro e i partner tecnici Forni Magliano e Mecnosud, per il loro importante supporto nel supporto e nell’organizzazione dell’area PizzaCon.