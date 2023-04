PizzaCon 2023: le pizzerie che saranno al Comicon di Napoli dal 28 aprile al 10 maggio

di Dissapore 22 Aprile 2023

Per la seconda volta il ComiCon di Napoli vedrà Dissapore e GaragePizza in veste di co-organizzatori dell’importante festival del fumetto e della cultura pop: a nostra cura PizzaCon, l’area dedicata alla pizza, piatto pop se ce n’è uno, che per questa edizione 2023 si annuncia assai creativa.

Otto le pizzerie che parteciperanno al ComiCon 2023 – in programma dal 28 aprile al 10 maggio alla Mostra d’Oltremare -, ciascuna delle quali proporrà la classica margherita servita al portafoglio e una pizza speciale ideata per la manifestazione (che andiamo ad illustrarvi.

Le pizze speciali dedicate al ComiCon2023

ImpastoVivo

Vellutata di zucchine fatta in casa, Provola di Agerola, Scaglie di formaggio nostrano, Olio EVO, Basilico

Gino e Toto Sorbillo

Salame Vesuvio tipo Napoli, Pomodoro italiano, Fiordilatte misto latte di bufala del Matese, Peperoncino, Olio EVO, Basilico

L’Antica Pizzeria da Michele

Pomodorini rossi semi-dry, Pomodorini gialli semi-dry, Provola di Agerola, Basilico, Pepe

Pizzerie Errico Porzio

Pesto di basilico, Pomodorini datterini, Prosciutto cotto, Fiordilatte

Fratelli Salvo

Bianca con mozzarella di bufala campana DOP, Battuto di pomodoro biologico, Stracciata di bufala, Pane croccante aromatizzato, Cubetti di fior di latte a crudo, Basilico, Olio EVO

Diametro 3.0

Provola di Agerola Patate al forno Polpettine di marchigiana, Fonduta di cheddar.

Da Nino Pannella

Crema di patata viola, Salsiccia, Fiordilatte, Fonduta di Parmigiano Reggiano, Riduzione basilico

Umberto

Provola di Agerola, Pomodorini gialli, ‘Nduja di nero casertano

Al PizzaCon, area food dedicata all’interno della manifestazione, ogni pizzeria servirà le proprie specialità mediante la presentazione di un token unico, disponibile presso le casse del Comicon dislocate in prossimità del Padiglione 10 e sul retro del Teatro Mediterraneo. Un sistema pratico e uguale per tutti.

Per l’occasione, oltre sessanta pizzerie dislocate per la Campania metteranno a menu, per almeno due settimane, una pizza dedicata al Comicon, ma vi aggiorneremo in merito.

Ringraziamo gli sponsor che hanno aderito all’iniziativa, Mulino Caputo, Emme Distribuzione e Solania, nonché i partner tecnici: Magliano Forni, Mecnosud.