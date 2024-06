COMICON Bergamo: tutte le pizzerie presenti a PizzaCon 2024

A Bergamo è tempo di bis: il COMICON torna a risalire l’Appennino per la sua seconda edizione orobica, forte del successo del primo appuntamento. Tempo di mettere mano al calendario, dunque, e fare un segno sulle date che vanno dal 21 al 23 giugno: non mancherà, naturalmente, la presenza contestuale di PizzaCon, l’area tematica dedicata al lievitato discoidale per eccellenza ideata da GaragePizza con il supporto di Dissapore.

Un doppio ritorno negli spazi di Fiera Bergamo, dunque – quello del COMICON, con la novità dell’apertura serale per i primi due giorni; e quello dell’area tematica che vuole trattare la tonda in tutte le sue declinazioni nella sua interezza, tanto come concetto pop che come fonte di condivisione.

La lista delle pizzerie presenti

Sono cinque in tutto le insegne che alzeranno il proprio vessillo al PizzaCon 24, con tanto di presenza di proposte vegetariane e vegane e l’affiancamento di uno stand Estathé che – l’avrete certamente intuito – sarà ricco delle sue proposte al gusto pesca e limone.

L’offerta rimarrà ancora una volta ben obbediente alla sacra regola del “squadra che vince non si cambia“: ciascuna delle pizzerie presenti andrà a offrire una Pizza Margherita piegata e servita a portafoglio e poi una Pizza Speciale dedicata alla stessa manifestazione.

Aggiudicarsele è semplice: presso le casse del COMICON, comodamente individuabili in prossimità dell’area e del Main Stage, potrete acquistare l’apposito token da poi presentare alla pizzeria che più stuzzica il vostro appetito o curiosità o – perché no – entrambi. Bando alle ciance, dunque: viste le doverose norme operative, tempo di lasciare spazio ai dettagli circa i menu e le informazioni delle pizzerie presenti alla tre giorni orobica.

ASSAJE Pizza Margherita

Pomodoro pelato italiano, fiordilatte dei monti, Parmigiano Reggiano 24 mesi, Olio Evo, Basilic Pizza Speciale COMICON – Vegana

Crema e Granella di pistacchio di Bronte, Mortadella Vegana, Mozzarella vegana, Olio Evo, Basilico – Vegan

BIGA Pizza Margherita

Fiordilatte di Agerola, Pomodoro, Spolverata di Grana Padano, Olio Evo, Basilico Pizza Speciale COMICON

Guanciale amatriciano, crema di piselli, pomodori arrostiti, fonduta di pecorino, menta e parmigiano

FRESCO – TRATTORIA PIZZERIA Pizza Margherita

Fiordilatte, Podomodoro, Olio Evo, Basilico Pizza Speciale COMICON

Provola, Crema di Patate, Salsiccia sbriciolata. Patatine Crispy, Olio Evo

– LA PIZZA POPOLARE Pizza Margherita

Fiordilatte di Agerola, Pomodoro, Spolverata di Grana Padano, Olio Evo, Basilico Pizza Speciale COMICON

Ricotta di fuscella, cicoli di maiale, provola e pepe nero

LIEVITÀ GOURMET Pizza Margherita

Salsa di pomodoro San Marzano, Mozzarella di Bufala Campana, basilico e olio evo Pizza Speciale COMICON – Vegana

Melanzane, zucchine e peperoni grigliati, patate di Avezzano schiacciate, cipolla rossa, pomodorini datterini, polvere di olive nere, basilico, menta e olio evo



Partecipano nel ruolo di Partner dell’Area PizzaCon Estathé, Solania Pomodoro, Mulino Caputo, Emme Distribuzione e Fior D’Agerola; nel ruolo di Partner Tecnici Sacar Forni, Divise & Divise e Forni Magliano.