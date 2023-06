COMICON 2023 a Bergamo: la prima edizione lombarda del PizzaCon è stata un successo

di Luca Venturino 30 Giugno 2023

Buona la prima, si potrebbe dire – anche se naturalmente che le premesse non erano affatto da meno. Dopo l’appuntamento con il COMICON 2023 in quel di Napoli (dal 28 di aprile fino al 1 maggio) la manifestazione ha risalito l’Appennino fino a giungere per la prima volta in Lombardia, stabilendosi per una “seconda puntata” a Bergamo (appena conclusa: dal 23 al 25 di giugno): in entrambi i casi non è mancato il PizzaCon, area dedicata al mondo del food – e alla pizza in particolare, beninteso: che altro vi aspettavate, d’altronde, con un nome del genere? – a cura di Garage Pizza e Dissapore, in qualità di Media partner.

PizzaCon @ COMICON 2023: com’è andata la prima edizione a Bergamo?

Diciamocelo chiaramente – c’è chi per riprendersi da una sessione di videogiochi, fumetti e manga si concede un pezzo di pizza e chi mente. Come già abbiamo avuto modo di raccontarvi sono state quattro le pizzerie coinvolte nella manifestazione bergamasca (Marghe, La Pizza Popolare, Fresco Trattoria Pizzeria e Biga Milano; per l’appunto), tutte con la propria particolare declinazione di sua maestà la Margherita servita a portafoglio con l’aggiunta di una pizza speciale creata ad hoc per il tanto atteso appuntamento con il COMICON di quest’anno. È bene notare, per di più, che l’area PizzaCon è stata di fatto partorita con l’idea di offrire ai visitatori – affamati o semplicemente golosi, che mica facciamo distinzioni – una doppia esperienza.

Da una parte c’era la possibilità, come avrete ormai intuito, di gustare una pizza d’eccellenza in una food court che vantava alcuni dei marchi e pizzaioli più rappresentativi dello Stivale; e dall’altra vivere il cibo come un tema trasversale che attraversasse le varie anime del COMICON.

Il che, direte voi, è tutto meraviglioso e appetitoso, che d’altronde alla fine mica vorrai privarti di farti venire un languorino leggendo un articolo che parla di pizza, sarebbe un sacrilegio un peccato una sciagura e tutto il resto; ma a noi che oltre a essere golosi siamo pure belli curiosi interessano anche e soprattutto i numeri.

Tra le due edizioni del PizzaCon al COMICON si sono contate circa 200 mila partecipanti con più di 20 mila pizze sfornate, mangiate o ancora protagoniste delle decine di incontri e workshop organizzati nel corso della manifestazione – il “Sabato della Pizza” con Cavernadiplatone e il podcast “Power Pizza(con)” con Sio, Nick, Lorry e la guest star Errico Porzio; tanto per fare qualche esempio.

L’appuntamento è dunque per il prossimo anno: PizzaCon tornerà nel 2024 a Napoli e Bergamo!