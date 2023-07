Compra da Aldi una busta di broccoli, ma ci trova un serpente vivo

di Manuela Chimera 4 Luglio 2023

Un uomo compra dei broccoli e ci trova un serpente. No, non è una barzelletta, ma quanto accaduto nel Regno Unito a Neville Linton, 63 anni di Stourbridge. L’uomo aveva comprato una busta di broccoli da Aldi e l’aveva riposta in frigo. Dopo tre giorni ha deciso di cucinare quei broccoli, ma sorpresa: dentro la busta c’era un serpente vivo e vegeto, bello arzillo. Come è finita questa storia? Con la richiesta di un risarcimento danni.

Serpente vivo nei broccoli in vendita da Aldi

Neville Linton ha spiegato che aveva fatto la spesa da Aldi, comprando anche una busta di broccoli. Arrivato a casa, aveva riposto la verdura nel frigorifero. Passano tre giorni e l’uomo va a prendere i broccoli. Solo che quando ha aperto il sacchetto ha visto il rettile che strisciava in quello che avrebbe essere dovuto essere il suo pasto.

Neville ammette di essersi spaventato parecchio: non è per niente bravo con i serpenti. Aprendo la confezione aveva subito notato un piccolo animale nascosto vicino al gambo dei broccoli. Sulle prime aveva pensato che fosse un bruco, ogni tanto capita di trovare vermi, insetti o anche lumachine nella verdura. Tuttavia si era subito reso conto dell’errore: era troppo grande per essere un bruco.

Così, spaventato, ha lanciato la verdura incriminata sul bancone della cucina, tenendo d’occhio da lontano l’animale. Nel frattempo ha chiamato la sorella Ann-Marie Tenkanemin, 57 anni, per avere una conferma. Effettivamente, anche la sorella concordava con lui: quello era un serpente.

Così i due hanno preso la busta contenente i broccoli e il serpente e l’hanno riportata da Aldi. Qui il commesso sulle prime pensava che i due stessero scherzando, ricredendosi subito, però, quando ha visto il serpente che si muoveva.

Il negozio ha così offerto un risarcimento, solo che Neville ha chiesto molti più soldi: il rischio corso da lui, dal figlio disabile e dalla suocera è stato molto alto. In aggiunta, poi, Neville ha spiegato di avere una vera e propria fobia per i serpenti, dunque c’è da valutare anche l’impatto emotivo della vicenda.

Giustamente vi starete chiedendo che fine abbia fatto il serpente. Beh, il povero rettile, prima refrigerato, poi scaraventato sul bancone della cucina, è stato portato allo zoo di Dudley. Qui è stato riconosciuto come un serpente scala, assolutamente non velenoso e innocuo per l’uomo (anche se può mordere se infastidito) e proveniente di solito dalla parte sud-occidentale dell’Europa.