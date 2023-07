Con la card Dedicata a te si può comprare il pesce fresco, ma non quello congelato

Il Governo ha specificato cosa si può comprare con Dedicata a te, la nuova card contro il caro spesa: ok al pesce fresco, no a quello congelato. E niente sale

di Manuela Chimera 13 Luglio 2023

Non tutti sono proprio convintissimi di come è stata studiata Dedicata a te, la nuova card contro il caro spesa e riservata alle famiglie più indigenti. Anticipata da Francesco Lollobrigida e presentata da Giorgia Meloni, ecco che alcune limitazioni all’acquisto di questa card hanno fatto storcere il naso a molti. Se è logico che con una card del genere non si possano acquistare alcolici o caviale, qualcuno si è chiesto perché la card permetta di comprare pesce fresco e non pesce congelato? Perché con la card si può comprare il miele e non la marmellata? E perché con la card non si può comprare il sale?

Le criticità della card Dedicata a te

La prima a sottolineare alcune incongruenze della suddetta card è stata Elly Schlein, segretaria del PD. Per Schlein questa card che era nata per aiutare le famiglie in difficoltà con il caro prezzi e l’inflazione è uno strumento “escludente”. Anzi: parla di una “mancetta” voluta dal governo Meloni in quanto si tratta di una cifra così bassa che non cambierà la vita delle famiglie in difficoltà.

382 euro, infatti, sono circa 30 euro al mese, meno di 1 euro al giorno. Inoltre la card è destinata solo ai nuclei famigliari con almeno tre persone e con Isee massimo di 15mila euro. Da essa, dunque, rimangono fuori tutte le persone anziane che vivono da sole e tutti i percettori del reddito di cittadinanza.

Ma c’è di più: qualcuno, come Maria Cecilia Guerra, responsabile Lavoro della Segreteria nazionale del Partito Democratico, ha sottolineato i limiti di acquisto di tale card. Il fatto è che il Governo ha specificato quali siano i beni di prima necessità che si possono acquistare con la card, il tutto messo nero su bianco in un allegato.

Secondo quando si legge nel suddetto allegato, per qualche motivo sarà possibile acquistare pesce fresco, ma non pesce surgelato; si possono acquistare caffè, tè e camomilla, ma non le tisane; il miele naturale è acquistabile, ma non le marmellate; non si può acquistare il sale.

Guerra, in un post su Twitter, ha parlato di una forma di “paternalismo dello Stato”, dove lo Stato decide per te quello che puoi o non puoi comprare e mangiare.

Se siete curiosi, ecco quali sono gli alimenti presenti nell’allegato che potranno essere acquistati con la card Dedicata a te: