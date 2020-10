Conad, Corn Flakes Glassati – Molino Nicoli: richiamo per rischio allergeni

Sul sito della Conad è comparso un nuovo avviso di richiamo. E’ stato ritirato dal commercio un lotto dei Corn Flakes Glassati di Molino Nicoli a causa del rischio presenza allergeni non riportati in etichetta.

Sull’avviso di richiamo viene specificato che si tratta di un’allerta importante rivolta ai clienti che soffrono di allergia alle arachidi. Conad Soc. Coop. ha ordinato in via del tutto precauzionale il ritiro di questo lotto di produzione dei Corn Flakes glassati a marchio Conad:

cod. EAN 8003170016798

La data di scadenza o termine minimo di conservazione del lotto interessato dal richiamo è quella del 14 gennaio 2022, mentre l’unità di vendita si riferisce alla confezione da 375 grammi.

Il nome del produttore è Molino Nicoli SpA con sede dello stabilimento in via Locatelli 6, a Costa di Mezzate (BG). Il motivo del richiamo è legato al fatto che in questo specifico lotto è stata riscontrata la presenza dell’allergene arachide, non dichiarato in etichetta.

Per questa ragione, tutti i clienti allergici alle arachidi e che hanno in casa una confezione del suddetto lotto, sono invitati a riportarla presso un qualsiasi punto di vendita Conad: qui o si provvederà alla sostituzione con il prodotto di un altro lotto o si procederà al rimborso.

Conad si scusa poi per il disagio provocato.