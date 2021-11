Conad ha acquisito i supermercati del gruppo L’Alco di Rovato

di Manuela 11 Novembre 2021

Cambio di gestione per alcuni supermercati della Lombardia: qui Conad ha acquisito 17 punti vendita del gruppo L’Alco di Rovato, il quale gestiva sul suolo lombardo i marchi Despar ed Eurospar.

Conad era in lizza insieme a Italmark per il controllo di questi punti vendita. Tuttavia lunedì 8 novembre si è finalmente conclusa l’asta di acquisizione di questi supermercati, quasi tutti in provincia di Brescia e che fino al momento della chiusura con cassa integrazione a zero ore occupavano 250 dipendenti.

Il gruppo Conad ha offerto in totale 23.750 milioni di euro, superando così Italmark che aveva espresso interesse in questi punti vendita. Originariamente all’asta erano finiti 15 supermercati: l’offerta minima era partita da 17 milioni di euro. Successivamente i supermercati erano saliti a 17 quando erano stati inseriti anche i punti vendita di Barbarano di Salò e di Lovere.

Ricordiamo che il gruppo L’Alco gestiva, insieme a Gestione Centri Commerciali Spa, i marchi Despar, Eurospar, Interspar e Altasfera Cash&Carry in Lombardia, con un totale di 44 punti vendita sparsi per le province di Bergamo, Brescia, Cremona, Pavia e Londi.

Nel 2019 il gruppo aveva chiuso con un fatturato di più di 200 milioni di euro, leggermente in perdita. Ma durante il 2020, complice anche la pandemia da Coronavirus, ecco che la crisi è diventata inevitabile.

Ecco che così lo scorso ottobre, il gruppo Migross si era aggiudicato, con un’offeta di 31 milioni e mezzo di euro, l’acquisizione dei punti vendita a marchio Altasfera (otto store cash&carry).

Ricordiamo che il fatturato di Conad è cresciuto del 12%, fatturando 15 miliardi nel 2020.