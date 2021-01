Conad, Kebab di pollo: richiamo per rischio fisico

Ancora un richiamo, ma questa volta sul sito di Conad: è stato ritirato dal commercio un lotto del Kebab di pollo a marchio Conad a causa di un rischio fisico. La data di pubblicazione dell’avviso di richiamo è quella del 13 gennaio 2021.

Conad Soc. Coop. ha richiesto in via precauzionale un richiamo del suo Kebab di pollo. Durante un normale autocontrollo del fornitore, nel lotto in questione è stata rilevata una non conformità. Nel dettaglio si tratta della possibile presenza di frammenti di plastica.

I dati relativi al numero di lotto del prodotto coinvolto in questo richiamo sono:

denominazione esatta del prodotto: Kebab di pollo 350 g c.a Conad

numero di lotto: 8574274

data di scadenza: 22 gennaio 2021

cod. EAN: 8003170065970

Come dicevamo, il motivo del richiamo è la possibile presenza di frammenti di plastica nel Kebab di pollo (stessa cosa successa con il Kebab di pollo Carrefour).

Al fine di evitare qualsiasi possibile rischio per la salute dei consumatori, i clienti che fossero in possesso del lotto in questione del prodotto sopra citato, sono invitati a riportarlo presso il punto vendita di acquisto Conad. Qui si provvederà o alla sostituzione con altro prodotto o al rimborso.

Conad si scusa poi per i disagi provocati.