Conad, Mix per Pane di Verso Natura: richiamo per rischio chimico

Nuovo richiamo, questa volta però dal sito di Conad: è stato ritirato dal commercio un lotto del Mix per Pane di Verso Natura Bio a causa di un rischio chimico. In questo caso l’avviso di richiamo risale come data al 27 novembre 2020.

Il nome esatto del prodotto interessato dal richiamo è Mix per Pane 150g Verso Natura BIO, mentre nome del produttore è Melandri Gaudenzio Srl il quale produce il suddetto Mix per Pane per conto di Conad.

Il numero del lotto richiamato è L351/19 (codice EAN 8003170063815), quello con data di scadenza o termine minimo di conservazione di dicembre 2020 e unità di vendita rappresentata dalla confezione da 150 grammi.

Il motivo per cui Conad Soc. Coop. ha ordinato in via del tutto precauzionale il ritiro del lotto sopra citato è la presenza di ossido di etilene al di sopra dei limiti consentiti dalla legge (probabilmente anche in questo caso nei semi di sesamo utilizzati come ingredienti).

Per questo motivo Conad invita tutti i clienti che hanno in casa una confezione del lotto in questione a riportarla presso un qualsiasi punto vendita Conad. Qui l’azienda provvederà o a sostituire il prodotto con un altro lotto o al rimborso. Conad si scusa poi con tutti i clienti per i disagi arrecati.