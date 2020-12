Conad, Semi di sesamo Verso Natura Bio: richiamo per rischio chimico

Il sito di Conad ha emesso un nuovo richiamo. Dopo quello relativo al Mix per pane, adesso tocca a un lotto dei Semi di sesamo di Verso Natura Bio. Si tratta di un ritiro in via precauzionale a causa di un rischio chimico. La data di pubblicazione dell’allerta sul sito è quella del 9 dicembre 2020.

Il nome esatto del prodotto interessato dal richiamo è Semi di sesamo Verso Natura Bio 150 g, prodotto per Conad dall’azienda Melandr Gaudenzio srl, con sede dello stabilimento in via Boncellino 120 a Bagnocavallo (RA).

Il numero del lotto di produzione coinvolto nel ritiro è L 097/20, codice EAN 8003170063808 e data di scadenza o termine minimo di conservazione di aprile 2021. L’unità di vendita è la confezione da 150 grammi.

Il motivo del richiamo è una non conformità relativa a un rischio chimico, cioè la presenza di ossido di etilene al di sopra dei limiti consentiti dalla legge. Tale non conformità è stata rilevata a seguito delle azioni continue di autocontrollo messe in atto alla fine di ogni processo di produzione.

Conad avvisa i clienti in possesso del lotto sopra indicata, di non consumarla e di riportarla in un qualsiasi punto vendita Conad (non per forza quello di acquisto), il quale provvederà subito o a sostituirlo con un altro lotto o a rimborsarlo. Conad si scusa poi per il disagio provocato.