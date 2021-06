Concettina ai Tre Santi e la busta paga “incriminata” (che ci lascia qualche dubbio)

Quando qualche giorno fa Ciro Oliva della pizzeria napoletana Concettina ai Tre Santi, in un’intervista al Corriere del Mezzogiorno, ha detto come tanti suoi colleghi che cerca personale ma non lo trova, perché i ragazzi preferiscono stara a casa con il reddito di cittadinanza, ho pensato: se avessi qualche anno in meno e abitassi qualche chilometro più a sud, ci andrei io a lavorare da Oliva, per vedere che contratto mi fanno, e a che condizioni di lavoro. Ma la realtà non ha bisogno di agenti sotto copertura, perché tra i tanti lavoratori che stanno o sono stati a lavorare nella famosa (e giustamente rinomata) pizzeria del rione Sanità, uno ha tirato fuori la busta paga, che è uscita su TikTok e da lì su Facebook.

È stata pubblicata una busta paga del signor Ciro Oliva.Quello che rimprovera le persone di non aver voglia di lavorare…

Sono 762 euro al mese per la mansione di fattorino, il video da cui sono stati tratti gli screenshot scorre velocemente e non ci capisce molto bene quante sono le ore effettivamente lavorate. Molti commentano indignati o condividono il post raccontando situazioni analoghe e anzi dicendo “a Napoli è normale, non lo sapete?”. Un’altra persona condivide commentando: Vorrei pubblicarle anche io le buste paga, se solo me le avessero fatte. PARASSITI”.