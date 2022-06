Confettura di fragole bio Sylt Jordgubb di Ikea of Sweden AB: richiamo per rischio fisico

Nuovo richiamo sul sito Salute.gov: ritirati diversi lotti della Confettura di fragole bio Sylt Jordgubb di Ikea of Sweden AB per un rischio fisico.

di Manuela 3 Giugno 2022

Sul sito Salute.gov è stato pubblicato un nuovo richiamo dopo quello dei Semi di Chia di DBT e Cucina & Sapori: sono stati ritirati diversi lotti della Confettura di fragole bio Sylt Jordgubb di Ikea of Sweden AB a causa di un rischio fisico. Sul sito la data di pubblicazione dell’allerta è quella del 1 giugno 2022, mentre sull’avviso di richiamo vero e proprio la data effettiva dei controlli è quella del 25 maggio 2022.

La denominazione di vendita esatta del prodotto interessato dal richiamo è Sylt Jordgubb Confettura di fragole bio 400 g, mentre sia il marchio del prodotto che il nome o ragione sociale dell’OSA a nome del quale il prodotto è commercializzato è Ikea of Sweden AB. Invece, sia il marchio di identificazione dello stabilimento o del produttore, sia il nome del produttore è HAFI, Hallands Fruktindustri AB, con sede dello stabilimento in Svezia.

I numeri dei lotti di produzione coinvolti nel richiamo sono:

2023-03-01: quello con data di scadenza o termine minimo di conservazione del 1 marzo 2023

2023-03-02: quello con data di scadenza o termine minimo di conservazione del 2 marzo 2023

2023-03-03: quello con data di scadenza o termine minimo di conservazione del 3 marzo 2023

2023-03-28: quello con data di scadenza o termine minimo di conservazione del 28 marzo 2023

In tutti i casi l’unità di vendita è rappresentata dalla confezione da 400 grammi.

Il motivo del richiamo è un rischio fisico, cioè la possibile presenza di frammenti di plastica nei lotti sopra indicati. Nelle avvertenze i consumatori sono pregati di non mangiare i numeri di lotto riportati sopra e relativi al suddetto prodotto, mentre possono riportarli presso il punto vendita di acquisto per ottenere il rimborso completo (non verrà richiesta alcuna prova di acquisto, quindi non serve lo scontrino).