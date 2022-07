Consumi, il caldo intenso fa balzare le vendite di dolci freschi (+72,6%) e integratori (+35,1%)

di Luca Venturino 21 Luglio 2022

Cercare refrigerio nel cibo dal caldo torrido degli ultimi giusti è un comportamento più che comprensibile: non dovrebbe sorprendere, dunque, apprendere che di fatto i dolci freschi e gli integratori e acque aromatizzate hanno messo a segno una crescita in valore del 72,6% e del 35,1%. Così, mentre le alte temperature bruciano frutta e verdura e minacciano i raccolti, gli italiani si consolano con un gelato: è quanto emerge dal più recente rapporto redatto da NielsenIQ, che di fatto ha preso in esame i consumi delle categorie che, nel corso delle ultime cinque settimane, hanno sviluppato un valore di almeno 10 milioni di euro, sottolineando che almeno l’85% di esse ha fatto registrare un trend positivo su base annua.

Si conferma, invece – manco ce ne fosse bisogno -, il dato inerente dal tasso di inflazione: “Se prendiamo i trend a valore e a volume delle singole categorie e le confrontiamo fra loro” si legge nel rapporto in questione “il 90% cresce più a valore che a volume, di conseguenza il loro prezzo medio aumenta”. In questo contesto si evidenzia l’esempio del pollo, che cresce molto a volume (+25,4%) ma segnala un trend delle vendite a valore praticamente raddoppiato (+47,1%); mentre prodotti come l’acqua gassata (-7,3%) e l’alimentazione sportiva (-5,1%) vanno in controtendenza con una diminuzione del prezzo medio. Si sottolinea, infine, che solo il 41% ha un valore promozionale positivo, con variazioni particolarmente significative per riso bianco, burro e rotoli di carta.