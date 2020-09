Cookie Avena – Giusto senza glutine: richiamo per rischio presenza allergeni

E’ comparso un nuovo richiamo sul sito Salute.gov. Anzi, i richiami sono due perché sono relativi a gusti diversi dei biscotti Cookie Avena – Giusto senza glutine (i lotti si riferiscono a quelli all’avena, cocco e arancia e a quelli all’avena, mirtilli rossi e cioccolato) a causa del rischio presenza allergeni. Sul sito la data di pubblicazione dell’allerta è quella del 16 settembre 2020, mentre gli avvisi di richiamo riportano la data del 15 settembre 2020.

Il marchio del prodotto è Giusto senza glutine, il nome o ragione sociale dell’OSA a nome del quale il prodotto è commercializzato è Giuliani S.p.A., sita in via P. Palagi 2 a Milano, mentre il nome del produttore è Shankara Bulgaria ltd con sede dello stabilimento in bul. Andrey Lyapchev 51 a Mladost, Sofia (Bulgaria).

Di seguito riportiamo la denominazione esatta dei prodotti ritirati dal commercio con annesso numero di lotto richiamat, data di scadenza del medesimo e unità di vendita:

Biscotto di fiocchi di avena con cocco e cioccolato fondente senza glutine: numero di lotto 23 04 2021, data di scadenza 24 aprile 2021 e unità di vendita da 50 grammi

Biscotto di fiocchi di avena con mirtilli rossi e cioccolato fondente senza glutine: numero di lotto 03 05 2021, data di scadenza 3 maggio 2021 e unità di vendita da 50 grammi

In entrambi i casi il motivo del richiamo è l’accidentale presenza di tracce di soia non dichiarata in etichetta. Nelle avvertenze i consumatori sono pregati di restituire le suddette confezioni presso il punto vendita di acquisto. Per ulteriori informazioni è possibile contattare il numero verde 800123662 da lunedì a venerdì dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 14 alle ore 18. L’alternativa è quella di inviare un’email a info@giustogiuliani.com.

Va da sé che se si è allergici alla soia e si hanno in casa i due lotti dei biscotti indicati sopra, non vanno consumati.