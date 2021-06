Se andate sul sito della Coop, è stato pubblicato un nuovo avviso di richiamo. Questo richiamo specifica che è stato ritirato dal commercio un singolo lotto delle Arkocapsule Bio Curcuma e Piperina di Arkopharma a causa di un rischio chimico.

L’avviso di richiamo Arkopharma specifica che il nome esatto del prodotto interessato dal richiamo è Arkocapsule Bio Curcuma + Piperina 40 capsule. Il marchio del produttore è Arkopahrma Bio, mentre il nome del produttore è Arkofarm srl, con sede dello stabilimento in via Maneira 17/C in Frazione Bevera a Ventimiglia (IM).

Il numero del lotto di produzione interessato dal richiamo è J03103A, quello con data di scadenza o termine minimo di conservazione di luglio 2022. Come specificato dall’avviso di richiamo, di cui vi postiamo uno screenshot, il prodotto lo si trova in vendita nei corner delle farmacie.

Il motivo del richiamo è un rischio chimico, cioè la possibile presenza di tracce di ossido di etilene. Nell’avviso i clienti che hanno acquistato il prodotto appartenente al numero di lotto sopra indicato (ribadiamo che il richiamo riguarda quel singolo lotto e non altri lotti dello stesso prodotto. E non riguarda neanche anche altri prodotti della stessa ditta) a riconsegnare o rispedire il prodotto presso il punto vendita di acquisto per ricevere un’altra confezione in sostituzione.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare il produttore via email all’indirizzo infoitalia@arkopharma.com.