Nuovo richiamo sul sito Coop: sono stati ritirati dal commercio due lotti delle Bevande Vegetali Bjorg di Abafoods a gusti vari per rischio chimico.

di Manuela 27 Settembre 2021

Anche sul sito della Coop è stato pubblicato un nuovo richiamo: sono stati ritirati dal commercio un paio di lotti delle Bevande Vegetali Bjorg di Abafoods a causa di un rischio chimico. L’avviso di richiamo è stato pubblicato in questi ultimi giorni.

Sull’avviso si legge che Abafoods srl ha richiamato alcuni lotti delle Bevande Vegetali Bjorg. La denominazione di vendita esatta dei prodotti interessati dal richiamo è Bjorg – Nettare di Cocco 1l e Bjorg – Mandorla e Nocciola 1 l. Il marchio del produttore, invece, è Abafoods srl, con sede dello stabilimento in via Cà Mignola Nuova a Badia Polesine (RO).

I numeri dei lotti di produzione coinvolti nel richiamo sono:

Bjorg – Nettare di Cocco: lotto 201210, quello con data di scadenza o termine minimo di conservazione del 10 dicembre 2021 e unità di vendita rappresentata dalla confezione da 1 litro

Bjorg – Mandorla e Nocciole: lotto 210320, quello con data di scadenza o termine minimo di conservazione del 20 marzo 2022 e unità di vendita rappresentata dalla confezione da 1 litro

Sono interessati dal richiamo diversi punti vendita Coop. Il motivo del richiamo è un rischio chimico, cioè la presenza di tracce di ossido di etilene (ETO) al di sopra dei limiti consentiti dalla legge in un ingredienti, più precisamente nella gomma di guar.

L’avviso specifica che il richiamo si applica solamente ai lotti e relative scadenze sopra indicati. Altri prodotti e lotti del marchio non sono interessati dal richiamo. I consumatori che hanno già acquistato i lotti in questione sono pregati di non utilizzarli e di riportarli presso il punto vendita di acquisto.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare il servizio consumatori telefonando al +39 0425/1560903, dal lunedì al venerdì dalle ore 10 alle ore 12.