Coop, Crostata di Ciliegie Lago Group: richiamo per rischio chimico

Coop ha pubblicato un nuovo richiamo sul suo sito: è stato ritirato dal commercio un lotto della Crostata di Ciliegie di Lago Group a causa di un rischio chimico. Sull’avviso di richiamo, pubblicato sul sito negli ultimi due giorni, si legge che la stessa Lago Group SpA ha richiamato questo lotto.

La denominazione esatta del prodotto interessato dal richiamo è Crostata con Confettura (28%) di Ciliegie 350 grammi, mentre il marchio del produttore è Lago. Il nome del produttore, invece, è Lago Groups SpA, con sede dell’azienda in via Roma 24 a Galliera Veneta, in provincia di Padova (anche se lo stabilimento in questione si trova a Tombolo, sempre rimanendo in provincia di Padova).

Il numero del lotto di produzione coinvolto nel richiamo è 21159, quello con data di scadenza o termine minimo di conservazione del 15 febbraio 2022. L’unità di vendita è rappresentata dalla confezione da 350 grammi, mentre i punti vendita interessati sono alcuni dell’Emilia, del Veneto, del Friuli e della Toscana.

Il motivo del richiamo è un rischio chimico, cioè la sospetta presenza di ossido di etilene nel lotto in questione. Per questo motivo viene chiesto che eventuali confezioni acquistate siano riconsegnate. Per ulteriori informazioni è possibile contattare direttamente il produttore al numero 049/9475511.