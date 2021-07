di Manuela 27 Luglio 2021

Il sito della Coop ha pubblicato un nuovo richiamo: sono stati ritirati dal commercio due lotti delle Fette Biscottate Senza Glutine Benesì a causa di un rischio chimico.

Sull’avviso di richiamo si specifica che è stata la stessa Coop a richiamare i lotti in questione. La denominazione di vendita esatta del prodotto interessato dal richiamo è Fette Biscottate Senza Glutine Benesì Coop 250 grammi, il marchio del prodotto è Benesì e il produttore è Coop.

Il numero dei lotti di produzione coinvolti nel richiamo sono:

lotto 1077: quello con data di scadenza o termine minimo di conservazione del 18 novembre 2021, unità di vendita rappresentata dalla confezione da 250 grammi e codice EAN 8001120937308

lotto 1082: quello con data di scadenza o termine minimo di conservazione del 23 novembre 2021, unità di vendita rappresentata dalla confezione da 250 grammi e codice EAN 8001120937308

In entrambi i casi, i numeri dei lotti sopra indicati sono venduti in diversi punti vendita sparsi in tutta Italia.

Il motivo del richiamo è un rischio chimico, più precisamente la presenza di ossido di etilene in un ingrediente che supera i limiti consentiti dalla legge. Per tale motivo Coop ha precauzionalmente ritirato il prodotto dalla vendita.

Coop invita poi i consumatori che avessero già acquistato questi lotti a non mangiarli e a restituirli presso il punto vendita di acquisto per il rimborso. Per ulteriori informazioni in merito è possibile chiamare il numero verde 800805580.