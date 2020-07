Coop, Frolle ripiene con crema al cacao: richiamo per rischio presenza allergeni

Sul sito della Coop è comparso un nuovo avviso di richiamo. Sono stati ritirati dal commercio alcuni pacchi delle Frolle ripiene con crema al cacao a marchio Coop a causa della possibile presenza di allergeni (più precisamente tracce di latte).

La denominazione esatta di vendita del prodotto in questione è Frolle ripiene con crema al cacao, mentre il marchio del prodotto è Coop e il codice EAN è 8001120891235. L’unità di vendita ritirata è la confezione da 200 grammi.

Nell’avviso di richiamo Coop sottolinea che tale ritiro è particolarmente importante per i consumatori che sono intolleranti al latte e questo perché in alcune precise scadenze potrebbero esserci tracce di latte. Le date di scadenza interessate dal richiamo sono:

9 settembre 2020

17 settembre 2020

30 settembre 2020

16 ottobre 2020

29 novembre 2020

17 dicembre 2020

Coop ha specificato di aver già ritirato in via del tutto precauzionale il prodotto dalla vendita. Poi ha invitato i consumatori intolleranti al lattosio (queste Frolle potrebbero essere un problema solo per loro, non per chi non è intollerante al lattosio) che avessero già acquistato le Frolle con le scadenze sopra indicate a non mangiare il prodotto e a restituirlo presso il punto vendita per ottenere il previsto rimborso. Nel caso i consumatori volessero ottenere ulteriori informazioni, è a disposizione l’apposito Numero Verde Coop 800-805580.