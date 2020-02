Coop, Gelato alla mandorla Fior Fiore: richiamo per rischio presenza allergeni

Sul sito della Coop è comparso un nuovo richiamo: alcuni lotti del Gelato alla mandorla Fior Fiore Coop sono stati ritirati dal commercio per il rischio di presenza allergeni (si tratta della presenza di soia non dichiarata in etichetta).

Il nome esatto del prodotto ritirato è Gelato alla mandorla Fior Fiore Coop: è interessata l’unità di vendita in vaschetta da 300 grammi. I numeri di lotti interessati dal richiamo sono quelli con la seguente data di scadenza o termine minimo di conservazione:

maggio 2021

giugno 2021

settembre 2021

Sull’avviso di richiamo pubblicato proprio sul sito ufficiale della Coop si legge che il motivo del richiamo è la possibile presenza di tracce di soia non dichiarata in etichetta. La Coop ha deciso di informare in questo modo i consumatori allergici o intolleranti alla soia che le date di scadenza sopra indicate potrebbero contenere tracce di sia.

In via precauzionale Coop ha già provveduto a ritirare il prodotto con le date di scadenza indicate dalla vendita. Coop poi invita i consumatori allergici o intolleranti che avessero già acquistato il prodotto a non consumarlo e a restituirlo al punto vendita per ottenere il rimborso. Per ulteriori informazioni è possibile chiamare il Numero Verde 800-805580 messo a disposizione da Coop.