Coop, Riso Carnaroli: richiamo per rischio allergeni

di Manuela 27 Gennaio 2022

Arriva un altro richiamo (dopo quello del Cous Cous pubblicato sul sito Salute.gov), ma questa volta da parte del sito della Coop: è stato ritirato un lotto del Riso Carnaroli a marchio Coop a causa di un rischio allergeni. L’avviso di richiamo è stato pubblicato sul sito in questi ultimi due giorni.

La denominazione di vendita esatta del prodotto interessato dal richiamo è Riso Carnaroli Coop, mentre il nome del produttore è Coop.

Il numero del lotto coinvolto nel richiamo è quello con data di scadenza o termine minimo di conservazione del 13 novembre 2022. L’unità di vendita, invece, è rappresentata dalla confezione da 1 kg. Il richiamo interessa i punti vendita delle seguenti regioni:

Emilia Romagna

Friuli

Lombardia

Marche

Veneto

Il motivo del richiamo è un rischio presenza allergeni. Più precisamente il lotto con la scadenza sopra indicata potrebbe contenere tracce dell’allergene soia non dichiarate in etichetta.

Per tale motivo Coop invita i consumatori allergici alla soia a non utilizzare questo lotto nel caso lo avessero già acquistato e fosse presente in casa. Il consiglio è quello di riportarlo presso il punto vendita di acquisto per chiedere il rimborso.

Per ulteriori informazioni e delucidazioni, poi, è anche possibile chiamare il numero verde 800-805580.