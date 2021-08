di Manuela 6 Agosto 2021

Ancora un richiamo sul sito Salute.gov: è stato ritirato dal commercio un lotto della Coppa di testa sottovuoto di Ariccia Food a causa di un rischio microbiologico. Sul sito la data di pubblicazione dell’allerta è quella del 5 agosto 2021, mentre sull’avviso di richiamo vero e proprio la data effettiva dei controlli è quella del 4 agosto 2021.

La denominazione di vendita esatta del prodotto interessato dal richiamo è Coppa di testa sottovuoto, mentre sia il marchio del prodotto che il marchio di identificazione dello stabilimento o del produttore è IT CE 2085 L. Il nome o ragione sociale dell’OSA a nome del quale il prodotto è commercializzato è Ariccia Food srl – Ariccia, mentre il nome del produttore è Ariccia Food srl con sede dello stabilimento in via di Mezzo 18 ad Ariccia (RM).

Il numero del lotto di produzione coinvolto nel richiamo è 05/07, quello con data di scadenza o termine minimo di conservazione del 13 settembre 2021. L’unitàdi vendita è variabile da 200 grammi a 5.000 grammi.

Il motivo del richiamo è un rischio microbiologico, cioè la sospetta presenza di Listeria monocytogenes. Nelle avvertenze si avvisano i consumatori di non mangiare il numero di lotto sopra citato del prodotto in questione in quanto è a rischio di infezione con segni clinici gastrointestinale e di ipertermia (febbre). Nel caso dovessero comparire tali sintomi, bisogna contattare il proprio medico di famiglia o una struttura sanitaria dell’Asl. Inoltre viene chiesto di riconsegnare il prodotto non consumato presso il punto vendita di acquisto.