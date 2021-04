Corona lancia la sua birra in lattina. Un nuovo formato, decisamente inedito, per la Pale lager messicana prodotta dal birrificio Cerveceria Modelo e brand del colosso AB InBev.

La lattina in alluminio di Corona Extra viene venduta nel classico formato da 33 cl e verrà distribuita a livello della grande distribuzione organizzata, quindi sbarcherà sugli scaffali dei supermercati e dei negozi, e verrà posizionata anche nell’area snack.

Ovviamente l’iconica bottiglia in vetro non verrà sostituita, ma i due formati convivranno.

Una scelta un po’ in controtendenza quella di Corona, visto che tra gli effetti della pandemia c’è anche la penuria di lattine in alluminio. Anche se a farne le spese sono soprattutto i piccoli produttori artigianali. È in lattina anche la Vibrisse Shake, la prima bevanda per gatti in lattina.

