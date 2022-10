Coronavirus: a Hong Kong solo ora si allentano le restrizioni al ristorante

di Luca Venturino 25 Ottobre 2022

Pare che il settore della ristorazione in quel di Hong Kong sia finalmente pronto ad affacciarsi dalla normalità: le autorità governative locali, infatti, hanno solo di recente allentato le regole di distanziamento sociale precedentemente introdotte nel tentativo di arginare la diffusione del coronavirus, aumentando il numero totale di commensali allo stesso tavolo di un ristorante da appena otto a dodici, e incrementando allo stesso tempo il numero di clienti ammessi ai tavoli dei bar da quattro a sei. Una mossa che lascia trapelare ancora un’indole cauta, ma che stando alle parole di Simon Wong Ka-wo, presidente della Hong Kong Federation of Restaurants and Related Trades, ha già portato ai primi frutti con una crescita di circa il 10% delle prenotazioni; mentre i banchetti per riunioni aziendali o matrimoni sono in aumento del 30%.

È interessante notare, in questo contesto, che i residenti di Hong Kong hanno per di più ricevuto dal governo fino a 3 mila dollari locali da spendere in pasti, shopping e intrattenimento – una misura che punta a stimolare un’economia altrimenti rimasta impantanata nella recessione. Gli esperti locali di economia, tuttavia, non si lasciano prendere dall’entusiasmo: “Dopo quasi tre anni di pandemia e misure di distanziamento sociale, alcuni residenti hanno cambiato abitudini” ha commentato a tal proposito Gary Ng Cheuk-yan, economista senior presso Natixis Corporate and Investment Bank. “Le regole sono state allentate, sì, ma non è detto che i cittadini prendano immediatamente a sciamare in grandi assembramenti”.

I contagi da coronavirus in quel di Hong Kong sono rimasti intorno ai tremila da circa una settimana a questa parte, in forte calo rispetto ai 10.586 casi registrati all’inizio del mese scorso: l’Europa, nel frattempo, sembra essere destinata a una tendenza inversa, con positività sempre più numerose.