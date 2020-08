Coronavirus: a Savona focolaio dopo una grigliata fra amici

C’è un nuovo focolaio di Coronavirus a Savona, anzi, in provincia di Savona. Colpevole, questa volta, una grigliata fra amici che ha coinvolto circa quaranta persone: adesso l’Asl 2 sta cercando di rintracciare tutti i contatti per testare non solo i partecipanti, ma anche tutti coloro che sono venuti a contatto con essi e, se positivi, porli in isolamento fiduciario per evitare la diffusione della Covid-19.

Per ora si sa che sette dei quaranta partecipanti sono risultati positivi al Sars-Cov 2. La grigliata in questione si è tenuta il 1 agosto: si è trattato di una normale serata fra amici, inconsapevoli, però, del fatto che il Coronavirus si aggirasse silenzioso fra di loro. Alcuni dei partecipanti, infatti, nei giorni successivi alla grigliata hanno manifestato sintomi febbrili, cosa che ha permesso di scoprire il focolaio.

Fra le persone positive si annoverano anche due operatori socio sanitari di una struttura presso Vado. Anche qui sono stati fatti subito i test sierologici a tutti i ricoverati che, però, sono risultati tutti negativi.

Ricordiamo che in provincia di Savona qualche settimana fa c’era stato l’imponente focolaio collegato al ristorante Best Sushi: qui c’erano stati 70 positivi e più di 1.500 persone messe in quarantena. Tale focolaio, però, pare che sia ormai in fase di esaurimento.