Coronavirus: andare al bar è più pericoloso che ordinare al take away

La Texas Medical Association ha stilato un elenco di azioni per capire quali fossero le più rischiose nell’ottica di un possibile contagio da Coronavirus. E ha stabilito che andare al bar è più pericoloso che ordinare al take away.

In pratica a ogni azione è stato assegnato un punteggio. Per quanto riguarda il food & beverage, in zona verde (quindi le meno pericolose) troviamo ordinare al take away, fare la spesa o mangiare in un ristorante all’aperto.

Salendo di pericolosità, in zona gialla abbiamo cenare a casa d’altri, partecipare a un barbecue all’aperto o fare acquisti in un centro commerciale.

Zona arancione, invece, per chi mangia al ristorante in sala o partecipa a un matrimonio/funerale. E infine abbiamo la zona rossa: particolarmente pericoloso pare che sia mangiare al bar, partecipare a cerimonie con più di 500 fedeli o anche solo andare al bar.

Rimanendo per l’appunto nella zona di nostra competenza, questi sono i punteggi di pericolosità attribuiti alle singole azioni (dal più rischioso al meno):

Andare al bar: 9 Partecipare a una cerimonia con più di 500 fedeli: 9 Mangiare al bar: 8 Partecipare a un matrimonio/funerale: 7 Mangiare al ristorante in sala: 7 Fare spesa al centro commerciale: 5 Partecipare a un barbecue all’aperto: 5 Cenare a casa d’altri: 5 Mangiare al ristorante all’aperto: 4 Fare la spesa: 3 Ordinare al take away: 2

Ma lo sappiamo che siete curiosi di conoscere anche le altre azioni, per cui vi mettiamo la classifica completa: