Take away: Just Eat lancia la “Guida ai migliori 50 ristoranti a domicilio in Italia”

Indecisi se scegliere questo o quel locale per il take away? Niente paura, ci pensa Just Eat che lancia la sua “Guida ai migliori 50 ristoranti a domicilio in Italia”. Nella guida troverete i ristoranti vincitori dei Takeaway Awards, il primissimo premio in assoluto dedicato ai ristorante take away in Italia.

Sono 11 i premi: si va dai ristoranti con le Migliori performance per quanto riguarda ordini e volumi raggiunti di clienti e ordini ai ristoranti più amati dai clienti, passando per 3 premi speciali (Miglior progetto sostenibile, Miglior progetto innovativo e Ristorante più social). Alla sfida hanno partecipato più di 12.000 ristoranti, mentre nel caso dei 3 premi speciali sono stati gli stessi ristoranti ad autocandidarsi sul sito.

Ma andiamo a vedere, categoria per categoria, i migliori ristoranti di take away in Italia. Vi sveliamo subito che il Migliore in assoluto è Mister Pizza di Milano. A proposito: la guida completa è scaricabile online, la trovate in questo link.

Miglior ristorante Just Eat Italia

Mister Pizza, Milano

Categoria migliori performance

Migliore performance nazionale

Food Delivery Ex Mercato – Hamburger & Tex Mex, Roma

Migliori performance grandi città: Nord

Sushi Oita & Poke Bowls, Milano Fastdrink24, Padova The Burger Grill Via Vigevano, Milano

Migliori performance grandi città: Centro

Food Delivery – Hamburger Tex Mex, Roma Gado Sushi, Roma Gelateria Blue Ice, Roma

Migliori performance grandi città: Sud e Isole

Pizzeria Polleria Popi Popi, Palermo La Brace, Palermo Chan Sushi Bar, Catania

Migliori performance piccole città

Kyoto Ristorante Giapponese e Cinese, Saronno Ristorante Cinese Tesoro, Sesto San Giovanni Shabu, Seregno

Categoria miglior servizio ai clienti

Miglior servizio ai clienti nazionale

Mister Pizza, Milano

Miglior servizio ai clienti grandi città: Nord

Mister Pizza, Milano FastDrink24, Padova Sushi Oita & Poke Bowls, Milano

Miglior servizio ai clienti grandi città: Centro

Ristorante Xun, Roma Gelateria Blue Ice, Roma Miss Pizza Forno a legna – San Giovanni, Roma

Miglior servizio ai clienti grandi città: Sud e isole

Paninoteca Beneduce, Napoli Pizzeria Friggitoria Mascalzone, Napoli Panineria Burgeria Kentia, Palermo

Miglior servizio ai clienti piccole città

Strapizza, Predosa Pronto Pizza, Villanova di Guidonia Aladino’s Fodd & Pizza, Lecce

Miglior new entry 2019

QBIQ Pokeria & Bubble Tea, Bologna

Ristorante con il cliente più fedele

Gusto Pizza, Bologna

Categoria i più amati

Il ristorante più amato d’Italia

Pizzeria Sciuè Sciuè, Pisa

I più amati Nord

Aldo’s Pizza, Verona Cama’ffare, Padova Pizzeria Ristorante Da chi ragas, Parma

I più amati Centro

Pizzeria Sciuè Siuè, Pisa Pizzeria La Piccola Capri, Pisa Pizzeria cotta a legna, Roma

I più amati Sud e isole

Pizzeria Polleria Popi Popi, Palermo Dolce Morso, Taranto La Brace, Palermo

Le catene più amate dai clienti

Old Wild West Burger King America Graffiti Alice Pizza Zushi

Categoria premi speciali

Miglior responsabilità sociale

The King, Monopoli Hat – Hamburgeria Agricola Toscana, Pisa

Miglior concetto innovativo

Lime – Sapori del mondo, Roma Crops Salads Soup & Co., Trieste

Il ristorante più social

Hamerica’s Peschef, Trani

Nuovi food trend

Poke

QBIQ Pokeria & Bubble Tea, Bologna Bowl!, Genova I love Poke Filzi, Milano

Bao & Ravioli

Maoji Street Food, Milano Mu Bao, Torino Manyi, Bologna

Toast

Toast amore, Aprilia Capatoast Firenze, Firenze Mr. Toast, Modena

Vegetariano

Flower Burger, Bologna That’s Vapore, Milano Frulez – Felici di Gusto, Bari

Pasta e riso

Cookitaly, Roma Pasta Mi, Milano Bigoleria The Brothers, Grezzana

Tacos Y Burritos

Tao Bang Taqueria Mexicana, Torino Santo taco, Milano Maybu Margarita Y Burritos, Roma

Dolci e gelato

Cioccolatitaliani, Milano Grom Iginio Massari, Milano

Noodles & Ramen

Noodle Bar, Rieti Sentaku Ramen Bar, Bologna Tenoha & Ramen, Milano

Pollo