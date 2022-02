Coronavirus: dal 10 marzo si potrà tornare a mangiare e bere in cinema, stadi e teatri

Via alcune restrizioni anti Coronavirus: pare che dal 10 marzo potremo tornare a mangiare e bere in cinema, stadi e teatri.

di Manuela 18 Febbraio 2022

Andrea Costa, sottosegretario alla Salute, a proposito di Coronavirus ha fatto sapere che dal 10 marzo sparirà un’altra restrizione: sarà possibile nuovamente mangiare e bere in cinema, teatri e stadi. Con buona pace di chi era felice di poter guardare un film senza quel costante rumore sgranocchiante e risucchiante nelle orecchie.

Costa ha spiegato che un emendamento al DI che è stato appena approvato all’unanimità dalla Commissione Affari Sociali della Camera. E anche lui, in rappresentanza del Governo, ha espresso parere favorevole in merito.

Questo significa che dal 10 marzo in poi sarà possibile tornare a consumare cibi e bevande in:

sale cinematografiche

teatri

sale da concerto

locali di intrattenimento

locali di musica dal vivo

tutti i posti dove si svolgano eventi e competizioni sportivi (quindi anche gli stadi)

Andrea Costa ha poi specificato che si tratta di una risposta importante per alcuni dei settori maggiormente colpiti dalla crisi economica scatenata dalla pandemia da Coronavirus: è un vero e proprio segnale di ripartenza.

E mentre qui da noi si può tornare a mangiare in cinema e teatri, ecco che altrove, come in Germania, Svizzera e Austria viene tolto anche l’obbligo di Green Pass per entrare nei ristoranti, nei negozi e nei luoghi dove si svolgono eventi pubblici.