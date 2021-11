Coronavirus: mangiare sugli aerei è ancora rischioso

Secondo un recente studio, mangiare sugli aerei è ancora rischioso per quanto riguarda la diffusione del Coronavirus. Ma come fare?

di Manuela 3 Novembre 2021

A quanto pare mangiare sugli aerei è ancora rischioso per quanto concerne la trasmissione del Coronavirus. Uno studio pubblicato dall’Università di Greenwich a Londra ha dimostrato un rischio maggiore di trasmissione virale del 59% durante un servizio pasti di un’ora su un volo di 12 ore rispetto al rimanere completamente mascherati per tutto il tempo.

Il fatto è che a inizio pandemia, molte compagnie aeree avevano ridotto o interrotto del tutto il servizio di ristorazione a bordo. Ma adesso, i vassoi con i piatti pre-confezionati sono tornati a bordo e il rischio di contagio potrebbe aumentare.

Nonostante i vaccini e il fatto che gli aerei abbiano sistemi di filtraggio capaci di cambiare tutta l’aria ogni tre minuti, abbassarsi la mascherina in uno spazio così ristretto per poter mangiare, fa sì che i rischi aumentino.

Ma come fare? Se su voli brevi la soluzione è semplice (non mangiare!), sui voli più lunghi è impensabile stare 12 o più ore senza mangiare o bere nulla. Gli autori dello studio hanno suggerito di utilizzare il buon senso: durante i pasti in aereo il problema nasce dal fatto che tutti i passeggeri si tolgono la mascherina contemporaneamente.

Per tale motivo i ricercatori hanno suggerito alle compagnie aeree di frazionare i tempi di consegna dei pasti in modo da creare gruppi alterni di passeggeri che mangiano, mentre altri rimangono mascherati. Tuttavia le compagnie aeree stanno facendo orecchie da mercante in tal senso, quindi sta al buon senso dei singoli evitare di mangiare tutti quanti insieme. Basta ritardare il pasto di qualche minuto, aspettare che il vicino abbia finito e abbia rialzato la mascherina e procedere a mangiare il più velocemente possibile.

A proposito di aerei: lo sai che il pilota e il primo ufficiale non possono mai mangiare lo stesso pasto? Scopri il perché.