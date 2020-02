Coronavirus: nei ristoranti di Hong Kong compaiono i saparè anticontagio

Sono tantissime in Asia le modalità con le quali nei diversi contesti si cerca di contrastare il diffondersi del Coronavirus, in primis nella ristorazione.

Dopo la scelta di McDonald’s e Starbucks che in Cina hanno introdotto una nuova modalità di consegna senza contatto umano, spuntano nei locali di Hong Kong i separè trasparenti in plastica che hanno il compito di dividere i clienti che siedono allo stesso tavolo.

Accade nello specifico nel ristorante Kam Ka Lok, nel quartiere di Tak Kok Tsui, accolto in modo piuttosto tiepido dai clienti, che ritengono la misura insufficiente e non smorza la paura del contagio nei luoghi pubblici. L’idea è che quei piccoli pannelli poggiati sul tavolo evitino la diffusione delle goccioline di saliva che potrebbe trasmettere il nuovo coronavirus.

E non è finita qua: sempre ad Hong Kong, nel quartiere Kowloon Bay, nel ristorante Time Cafè, alcuni camerieri sono incaricati di controllare la temperatura corporea dei clienti alla porta, allontanando quelli con segnali di febbre. Ovviamente – come anche nel nostro Paese – sempre molto presente la promozione per una buona igiene.

Nel frattempo il virus continua a mietere vittime: dagli ultimi report, il bilancio è di 1765 vittime in Cina e 1993 casi accertati.

