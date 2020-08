Coronavirus: nuovi contagi a Latina, chiusi un bar, una discoteca e una pizzeria

Il litorale laziale continua a preoccupare per il Coronavirus: a Latina un nuovo focolaio ha coinvolto un bar, una pizzeria e una discoteca, imponendone la chiusura temporanea.

Dopo il focolaio di Ostia che ha portato alla chiusura di un ristorante – pescheria (da poco riaperto, visto che dopo una prima dipendente positiva tutti gli altri sono risultati negativi al test per il Coronavirus), ora viene messa sotto accusa la movida di Latina.

A risultare positivi al Covid-19 , questa volta, sono infatti due ragazzi che, tra il 26 e il 28 luglio scorso, avevano frequentato almeno tre locali della città: la pizzeria “Scacco Matto” di viale Le Corbusier, il bar “111” di via del Lido e la discoteca “L’ombelico” di via Albanese. I tre locali sono per questo stati chiusi da un’ordinanza del sindaco Damiano Coletta.

I ragazzi coinvolti avevano frequentato i tre locali nel corso di una serata, anche se pare che in nessuno dei tre luoghi ci fossero – fortunatamente – grandi assembramenti. “La nostra movida è presidiata, ma i ragazzi devono acquisire la cultura del gesto automatico di indossare la mascherina e di mantenere la giusta distanza. Conto di incontrarli già la prossima settimana per stimolare il loro senso di responsabilità”, ha detto in proposito il sindaco di Latina.

