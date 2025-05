Cortilia sbarca su Amazon: “manterremo intatti i nostri valori”

Dal 20 maggio gli abitanti delle province di Milano e Monza e Brianza potranno ordinare i prodotti di Cortilia anche su Amazon: e un'ulteriore espansione è già in programma.

Ne è passato di tempo da quando Cortilia, che nei suoi assoluti esordi si chiamava ancora Geomercato, ha iniziato il suo percorso di riavvicinamento tra i consumatori, ormai sempre più abituati all’esperienza di acquisto online, a una rete di aziende agricole locali selezionate, che rifornisse i propri abbonati di verdure, frutta e carni fresche e conserve dal produttore al consumatore.

Nell’azienda fondata da Marco Porcaro sono poi entrati pezzi grossi come Renzo Rosso (il fondatore di Diesel) e il fondo d’investimento italiano Indaco Ventures, e l’obiettivo implicito era quello di diventare l’Amazon della spesa di qualità e una piattaforma che permettesse a piccoli e medi produttori di affacciarsi ad un ampio mercato online.

L’obiettivo, in un certo senso, è stato raggiunto: a partire dal 20 maggio, infatti, Cortilia sbarca proprio su Amazon, il più grande sito di ecommerce del mondo.

Cortilia su Amazon

L’azienda milanese sottolinea, in una nota diffusa alla stampa, che identità, filiera e ed esperienza d’acquisto resteranno quelle a cui la clientela è già abituata, e lo ribadisce Andrea Colombo, CEO di Cortilia.

“La partnership con Amazon rappresenta per noi un’opportunità strategica per crescere, mantenendo intatti i nostri valori fondamentali e il controllo completo della filiera. È importante sottolineare che Cortilia continuerà a gestire autonomamente ogni aspetto del servizio: dalla selezione dei produttori locali alla cura per la qualità del servizio, fino alla definizione dei prezzi”.

Il modello Cortilia resta quindi unico. Continua Colombo: “non si tratta di una cessione del nostro modello, ma di un’alleanza che permette di amplificare la missione di Cortilia: rendere accessibile a più famiglie italiane una spesa online di qualità, sostenibile e rispettosa del territorio. L’impegno verso l’ambiente, i produttori locali e i consumatori rimane invariato, semplicemente potremo portarlo nelle case di molti più italiani.”

Per ora il servizio è disponibile solo per le province di Milano e Monza e Brianza, ma sono già previste nuove attivazioni su Torino, Genova e Bologna.

Non solo digitale

Questa recentissima collaborazione con Amazon è infatti solo l’ultima operazione volta ad ampliare sempre di più il proprio pubblico.

Si è iniziato diversificando la proposta: dalla frutta e verdura freschissima, che ha segnato l’inizio della storia dell’azienda, oggi l’offerta spazia dal fresco al secco, dai piatti pronti ai prodotti per la casa, la persona e gli animali.

Parallelamente all’espansione digitale, Cortilia sta costruendo una presenza strategica anche nel mondo fisico, grazie alle recenti collaborazioni con il Gruppo Finiper Canova e To.Market, portando i suoi prodotti, anche a marchio, nei rispettivi assortimenti.