Cortina: chef Gigi Dariz sostituisce i cuochi della mensa dei bambini

di Manuela 19 Gennaio 2022

Succede anche questo. Siamo a Cortina e i bambini dell’asilo hanno rischiato di rimanere senza mensa. Il motivo è presto detto: cuochi e addetti alla mensa sono tutti a casa a causa Covid. Ma ci pensa chef Gigi Dariz a risolvere la situazione: lo chef dei vip è andato a sostituire i cuochi della mensa dei bambini assenti causa Coronavirus.

Da giovedì scorso, infatti, chef Luigi Dariz, titolare del ristorante Da Aurelio di Passo Giau, si è trasferito alla mensa dell’asilo: al posto di servire la sua clientela esclusiva, ha cucinato per i bambini della Scuola dell’Infanzia parrocchiale Pietro Frenademez di don Ivano.

È stato lo stesso chef a spiegare cosa sia successo. Dariz ha rivelato che per una settimana sarebbero stati lui e il suo team a gestire la mensa dell’asilo. Non è certo un caso che si sia instaurata questa collaborazione: già quattro anni fa Dariz aveva ideato insieme al sacerdote un prontuario nutrizionale a misura di bambino proprio per l’asilo.

Quindi per lui è stato naturale dare una mano in questa situazione. Lo chef dei vip ha ammesso che la cosa gli sta piacendo moltissimo: un giorno hanno preparato ai piccoli il pollo al limone con broccoli, purè e gelato fatto in casa. Un’altra volta, invece, il settore pasticceria ha preparato crostate e torte.

Oni giorni due dei sei membri della brigata dello chef scendono dal Passo (si trova a 2.200 metri di quota) e vanno in centro a Cortina per poter tenere aperta la mensa e dar da mangiare ai bambini. Dariz ha poi concluso dicendo che il tutto è stato emozionante e che in tempi di Covid è giusto che tutti diano una mano.

Immaginiamo la gioia dei bambini quando dovranno dire addio alla cucina dello chef fra una settimana per tornare ai pasti classici della mensa.

Una cosa simile era successa nel 2020 ad Alessandria: ristoranti locali avevano cucinato per la mensa scolastica.