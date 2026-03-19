Cosa ci dicono i dati di ascolto di Masterchef Italia 15

I dati sugli ascolti di Masterchef Italia e sulle interazioni social ci raccontano di un programma che ha imparato a essere contemporaneo, in controtendenza con una tv sempre più vecchia.

Signore e signori, la verità è che Masterchef Italia è in gran forma. Ci era sembrato stanco, un po’ più scontato del solito, finanche incredibilmente ingiusto quando ha cacciato dal programma il concorrente più amato della storia, Matteo Lee.

E invece, a quanto pare, non avevamo ragione noi, ma non l’abbiamo su un sacco di cose, a pensarci bene, se la ragione sta dalla parte della maggioranza. Non divaghiamo, però. Qui stiamo parlando del fatto che, dati alla mano, il successo del cooking show culinario più seguito d’Italia, quello che ha reso Antonino Cannavacciuolo talmente pop da diventare il testimonial perfetto per la Lidl , cresce di anno in anno.

La stagione 2026 di Masterchef Italia: gli ascolti

La stagione 2026 di Masterchef Italia è infatti la migliore degli ultimi cinque anni, con una Total Audience media di 2,2 milioni di spettatori nei sette giorni (per l’esattezza 2.188.000 milioni di spettatori medi, dato in crescita del +2% rispetto alla scorsa edizione, che era già cresciuta dell’8% rispetto a quella dell’anno prima).

Questo sta anche a dimostrare non solo il successo duraturo del format in sé, ma anche e soprattutto del trio di giudici Barbieri-Cannavacciuolo-Locatelli, che è subentrato ai precedenti esattamente otto stagioni fa. Il tempo di rodarsi e via, ora la conduzione è consolidatissima, e qualsiasi variazione sul tema (compreso l’inserimento dell’ottima Chiara Pavan), per quanto auspicabile per dare un po’ di brio, è certamente un rischio.

La serata finale in cui i giudici Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli hanno eletto nuovo MasterChef italiano Teo – studente di International Marketing di 24 anni, brianzolo (di Olgiate Molgora, in provincia di Lecco) – ha ottenuto in Total Audience 1.121.000 spettatori medi con il 5,7% di share, perfettamente in linea rispetto ai due episodi della scorsa stagione. Per l’episodio con la proclamazione del vincitore, invece, nei sette giorni l’ascolto arriva a 2,2 milioni di spettatori medi (con una media serata di 2,1 milioni).

I dati non sono solo indice di un apprezzamento in crescita da parte del grande pubblico (to’, guarda un po’, alla fine l’interesse per la cucina pare non sia morto). Ci sono infatti anche numeri interessanti che riguardano i target.

Come è cambiato il target di Masterchef Italia

Alla fine, casting o non casting, la strategia di selezionare concorrenti giovani, belli e instagrammabili pare aver portato ottimi risultati. Non solo in termini numerici, ma pure nel segnare un’inversione di tendenza che tutto il mondo televisivo sogna: quella verso un pubblico più giovane.

Secondo i dati forniti da Sky Italia, infatti, sono “sorprendenti i risultati sui target più giovani (15/24 e 25/34 anni), dove la media supera il 9% nell’intera stagione con picchi che sfiorano il 17% sui giovanissimi (15/24 anni) nelle fasi finali della stagione”.

Merito anche dei social, che a volte ci sembra abbiano preso la stessa direzione scanzonata delle nostre pagelle (su, possiamo darci il merito di aver tentato di prendere un programma di cucina un po’ meno sul serio di quanto si facesse?).

Sempre leggendo i dati di Sky, i social segnano crescite molto forti su tutte le metriche principali: engagement di 7,4 milioni e 177 milioni di videoviews, in aumento rispettivamente del +176% e del +159% rispetto a un anno fa, con quasi 350 milioni di impressions.

Nel dettaglio, la serata finale di Masterchef Italia hanno registrato 523mila interazioni Social TV Audience in rilevazione Linear e 602mila interazioni nella rilevazione Same Day 24/7, rispettivamente +63% e +67% rispetto alla serata di chiusura della scorsa edizione, rendendo MasterChef Italia il contenuto televisivo in assoluto più commentato nell’intera giornata televisiva del 5 marzo, con l’hashtag ufficiale #MasterChefIt in testa ai Trending Topic per tutta la serata.

Come dire: se il fine dining è davvero in crisi di pubblico, forse potrebbe ripartire da Masterchef. O no?