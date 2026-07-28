Cosa deve cambiare nell’industria alimentare per farci ingerire meno microplastiche

Ogni giorno milioni di persone aprono una bottiglia d’acqua lasciata in borsa, scaldano un pasto pronto nel microonde o richiudono un sacchetto di snack con una clip: gesti all’apparenza banali, basati sull’assunto che gli involucri di plastica siano barriere inerti progettate esclusivamente per proteggere il cibo dagli agenti esterni e garantirne la conservazione. Una nuova e approfondita analisi globale recentemente pubblicata da Earth Action vuole distruggere queste certezze, rivelando come queste barriere siano tutt’altro che stabili. Il rapporto, intitolato From Pack to Plate, svela infatti una realtà inquietante, ovvero come l’imballaggio alimentare non sia un confine passivo, ma una fonte dinamica di minuscoli frammenti che migrano costantemente verso ciò che ingeriamo.

Un primo studio globale

La scala di questo fenomeno è stata quantificata per la prima volta su base globale, sintetizzando i risultati di oltre venti studi sperimentali: ogni anno, circa 1.050 tonnellate di micro e nanoplastiche passano direttamente dal contenitore al contenuto a livello mondiale. Per il singolo individuo, questo si traduce in un’assunzione media di circa 131 milligrammi all’anno, una cifra che corrisponde a centinaia di milioni o addirittura miliardi di singole particelle, a seconda delle loro dimensioni effettive. Nonostante queste masse totali siano inferiori rispetto ai grandi flussi di inquinamento ambientale, come l’usura degli pneumatici o la gestione errata dei rifiuti, la loro importanza è cruciale perché entrano nel corpo umano senza alcuna diluizione ambientale, essendo rilasciate proprio al punto di consumo.

I ricercatori hanno identificato tre fattori principali che guidano questo processo: le proprietà intrinseche del materiale, le modalità d’uso nel mondo reale e il design dell’intero sistema di confezionamento. L’esposizione ai raggi ultravioletti può aumentare il rilascio di particelle di uno o due ordini di grandezza, rendendo per esempio una bottiglia in PET dimenticata al sole una vera e propria fabbrica di frammenti. Segue lo stress meccanico, dove il semplice attrito generato dall’aprire e chiudere ripetutamente un tappo a vite produce detriti per abrasione nelle zone ad alto attrito. Infine, lo stress termico, come il riscaldamento nel microonde o il riempimento dei contenitori con liquidi bollenti, indebolisce la matrice plastica facilitando il distacco di particelle polimeriche.

La preoccupazione maggiore dei ricercatori riguarda la rilevanza biologica di queste particelle. La maggior parte dei frammenti rilevati cade al di sotto dei 150 micrometri, una soglia dimensionale che gli studi suggeriscono essere compatibile con il passaggio attraverso la barriera intestinale. Le nanoplastiche, ancora più piccole e difficili da misurare, sono considerate le più insidiose per la loro capacità potenziale di entrare in circolazione sanguigna e interagire direttamente con i tessuti e le cellule. Inoltre, queste plastiche non viaggiano sole; esse agiscono come vettori di additivi chimici intenzionalmente aggiunti, come plastificanti e stabilizzanti, o sottoprodotti della degradazione, creando un profilo di esposizione complesso che la scienza ha appena iniziato a mappare nel dettaglio.

Cosa si può fare per risolvere il problema?

Per affrontare questa sfida in modo sistematico, il rapporto propone una serie di soluzioni che devono essere implementate lungo tutta la catena del valore, dalla produzione al consumo domestico. A livello industriale, i produttori sono chiamati a ridisegnare le chiusure per minimizzare l’attrito meccanico e a utilizzare imballaggi secondari che proteggano i prodotti dalle radiazioni UV durante il trasporto e lo stoccaggio. È fondamentale ottimizzare il design dei contenitori per favorire volumi maggiori rispetto alla superficie plastica a contatto, riducendo così l’esposizione relativa per unità di prodotto consumata.

Dal lato della regolamentazione, è urgente che le normative sulla sicurezza alimentare si evolvano per includere test sui rilasci di particelle sotto stress reale, superando l’approccio attuale focalizzato solo sulla migrazione chimica. I consumatori, dal canto loro, possono ridurre l’esposizione evitabile trasferendo i cibi in contenitori di vetro o ceramica prima di riscaldarli ed evitando di riutilizzare imballaggi monouso oltre il loro scopo originario.

Serve quindi una visione più consapevole e dinamica sull’utilizzo della plastica nel cibo, che deve coinvolgere tutti gli attori della filiera: l’evidenza suggerisce che la prevenzione è possibile e non richiede necessariamente una sostituzione totale e immediata dei materiali, ma piuttosto una progettazione più oculata e una gestione più attenta delle condizioni di conservazione, mentre la ricerca continua a indagare gli effetti definitivi sulla salute umana.