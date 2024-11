Cosa succede se mangi per un giorno come Donald Trump o come Kamala Harris

Cucini tanto, mangi calorico, non fai colazione. Ecco cosa ha scoperto Bennett Rea provando a mangiare per un giorno come Trump e Harris.

Le elezioni americane sono sulla bocca di tutti. E a quanto pare anche dentro (la bocca, si intende). Un reporter di Food & Wine ha provato sul suo sistema digestivo cosa significa mangiare per un giorno intero come i due candidati alla Casa Bianca. La dieta di Trump e Harris in una giornata tipo è stata messa alla prova in un esperimento artigianale, e ne sono venute fuori delle belle.

La dieta di Trump

La nostra cavia si chiama Bennett Rea, reporter non esattamente elettrizzato di cominciare la sua giornata senza colazione. Sia Trump che Harris infatti non prestano troppa attenzione al pasto più importante della giornata. L’ex presidente è famoso per i suoi digiuni intermittenti, dalle 12 alle 16 ore. Non resiste però al richiamo della caffeina: invece che dalla tazza fumante però, la ricava da circa una dozzina delle sue amate Diet Coke giornaliere.

A pranzo si recupera con le quantità, un po’ meno con i sapori. Il go-to lunch di Donald infatti è la bistecca ben cotta affogata nel ketchup. Solo l’anteprima di cosa arriverà per cena. Dalla sua autobiografia infatti apprendiamo (noi e l’autore, per sua sfortuna) che il candidato repubblicano è capace di divorare l’equivalente di un banchetto McDonalds. Comprensivo di 2 Filet-O-Fish, 2 Big Macs e un milkshake al cioccolato in una sola seduta. A tal proposito scrive Rea: “Dopo aver finito non sapevo se coricarmi o correre per strada a prendere a pugni qualcuno. Probabilmente entrambe le cose”.

La dieta di Harris

Entriamo in tutt’altra dimensione, molto più casalinga e speziata, per quanto riguarda Kamala Harris. La vice presidente, lo sappiamo, ama cucinare. Lo ha dimostrato più volte, in tv e durante eventi di beneficenza e/o campagna elettorale. Siamo di fronte a una dieta più varia, anche se non propriamente più leggera.

Unica eccezione la colazione. Velocissima (se c’è) e consumata direttamente in piedi al bancone della cucina, spesso a base di latte di mandorla e cereali. Fin qui, nessuna preparazione elaborata. Bisogna aspettare i pasti principali per mettersi effettivamente ai fornelli. Pranzo a base di riso allo yogurt, variante indiana del tahdig persiano. Cena con un ricco e calorico gumbo, zuppa tipica della cucina cajun con pollo, gamberetti, salsiccia e soffritto di verdure. Per finire il dessert, una decadente fetta di torta al caramello e noci pecan.

Le conclusioni

Bennett Rea ha passato due giorni impegnativi. Fra ricette elaborate e svarioni calorici, il giornalista-cavia ha tirato fuori parecchie riflessioni su cosa significa mettersi nei panni del prossimo presidente USA. Mangiare come Harris, scrive Rea, “è stato confuso a volte, ma mi ha reso felice, sazio e riposato”. Mangiare come Trump invece è un’esperienza più caotica e faticosa, ma anche “potente e stranamente risolutiva”.

Esperienza che Ray ha condensato in pochi, efficaci aggettivi. La dieta di Harris: intensa, diversificata, random, calda, laboriosa. La dieta di Trump: coraggiosa, salata, economica, accessibile, stile frat-boy. Sulla possibilità che questi attributi possano essere usati per definire il cibo o la persona, l’autore si dissocia.

Ma nel corso di queste 48 ore una certezza mista a illuminazione c’è stata, per giunta dorata e illuminata come ce la si immagina. Ha la forma e il sapore di una Doritos Nacho Cheese, l’unico snack che i due candidati condividono. La supremazia di questa patatina tanto amata negli States è anche l’unico terreno su cui Harris e Trump sembrano accordarsi. Probabilmente, chiude Rea, tanto è ciò che unisce l’elettorato nel momento più divisivo della storia americana.