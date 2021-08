di Manuela 2 Agosto 2021

Ancora un altro richiamo sul sito Salute.gov: ritirati dal commercio diversi lotti delle Cotolette di Tofu Fresco di Vivi Verde a causa di un rischio chimico. Anche in questo caso la data di pubblicazione dell’allerta sul sito è relativa a un paio di giorni fa, mentre sull’avviso di richiamo vero e proprio la data effettiva dei controlli è quella del 26 luglio 2021.

La denominazione di vendita esatta del prodotto interessato dal richiamo è Cotolette di Tofu Fresco Bio, il marchio del prodotto è Vivi Verde e il nome o ragione sociale dell’OSA a nome del quale il prodotto è commercializzato è Coop Italia. Invece, il marchio di identificazione dello stabilimento o del produtore è Kioene, mentre il nome del produttore è Kioene S.p.A., quello con sede dello stabilimento in via Caltana 43 a Villanova di Camposampiero.

I numeri dei lotti coinvolti nel richiamo sono:

F600199, data di scadenza o termine minimo di conservazione del 29 luglio 2021

F600248, data di scadenza o termine minimo di conservazione del 31 luglio 2021

F600305, data di scadenza o termine minimo di conservazione del 5 agosto 2021

F600346, data di scadenza o termine minimo di conservazione del 7 agosto 2021

F600409, data di scadenza o termine minimo di conservazione del 12 agosto 2021

F600451, data di scadenza o termine minimo di conservazione del 14 agosto 2021

F600524, data di scadenza o termine minimo di conservazione del 19 agosto 2021

F600556, data di scadenza o termine minimo di conservazione del 21 agosto 2021

L’unità di vendita è rappresentata dalla confezione da 200 grammi.

Il motivo del richiamo è un rischio chimico, cioè la presenza di ossido di etilene nelle materia prima utilizzata che supera i limiti consentiti dalla legge e riscontrata a seguito di analisi di autocontrollo.

Nelle avvertenze i consumatori sono invitati a riportare i numeri di lotto sopra indicati presso il punto vendita di acquisto per la sostituzione. Ovviamente l’indicazione è anche quella di non utilizzare i numeri di lotto in questione se già presenti in casa.