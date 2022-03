Covid, dal 1 aprile niente Super Green Pass per entrare negli hotel

Nel corso di un incontro a Palazzo Chigi si è discusso delle fasi per l'uscita dall'emergenza, come l'abolizione del Green Pass.

di Luca Venturino 15 Marzo 2022

Cominciano a delinearsi i passi per uscire dall’emergenza Covid: nella tarda mattinata di oggi, martedì 15 marzo, il premier Mario Draghi, il ministro alla Salute Roberto Speranza, il coordinatore del Cts Franco Locatelli e il presidente dell’Iss Silvio Brusaferro si sono infatti incontrati a Palazzo Chigi per discutere le modalità di abbandono delle misure restrittive, come l’ormai iconico Green Pass e le mascherine.

Tra le varie tappe dalla road map messa a punto nel corso dell’incontro, segnaliamo l’eliminazione del Super Green Pass per accedere a hotel e mezzi di trasporto pubblici a partire dal primo di aprile (rimarrà obbligatorio, invece, il pass base), anche se non è da escludersi l’ipotesi di abolire qualsiasi tipo di pass vaccinale per l’ingresso nelle strutture ricettive. Un’idea altrettanto interessante, che dovrà essere discussa a tempo debito dal Consiglio dei ministri, è lo stop di Green Pass (di nuovo, a prescindere dal tipo) per l’accesso ai luoghi al chiuso, siano questi ristoranti, cinema o altre attività: in questo caso, però, si parla di una misura che potrebbe scattare solamente dal primo di maggio (come aveva ipotizzato lo stesso sottosegretario alla Salute Andrea Costa). Come accennato, tuttavia, ogni proposta sarà prima sottoposta a eventuali discussioni in Consiglio dei ministri.