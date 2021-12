Covid, in Francia cibo e bevande vietate nei cinema

A partire dal 3 di gennaio e per le tre settimane successive, nei cinema della Francia non si potranno consumare cibo e bevande.

di Luca Venturino 30 Dicembre 2021

Per tentare di contenere l’aumentare dei contagi da Covid-19, ogni Paese europeo sta inasprendo le misure in modo da minimizzare il rischio di contatto pur permettendo ai propri cittadini di mantenere una parvenza di vita normale: in Italia è uscito da poche ore il nuovo decreto, in Grecia i ristoranti dovranno chiudere a mezzanotte, e anche la Francia sta cominciando a stringere le proprie regole.

A partire dal 3 gennaio e per le prossime tre settimane, infatti, sarà vietato consumare qualsiasi tipologia di cibo o bevande nei cinema del Paese. L’obiettivo, come vi abbiamo accennato, è tentare di contenere la diffusione della variante Omicron, che sta imperversando per l’Europa, ma i membri, gli impiegati e gli imprenditori del settore lamentano un calo delle entrate. “Ogni spettatore spende tre euro in snack”, ha spiegato ad esempio il direttore regionale del cinema CGR di Parigi.